大反轉！洪欣改口和張丹峰不離婚　首替緋聞小三洗白

香港女星洪欣嫁給小10歲大陸男星張丹峰，1日突在微博上發出「我和張丹峰不再是夫妻關係」，網友紛紛猜測離婚原因，連曾經和張丹峰有緋聞的經紀人畢瀅，也澄清兩人沒離婚，事隔12日，今（13）日洪欣發出道歉信，坦承離婚是情緒化言論，「對此我們深感愧疚和抱歉。」
記者薛羽彤/綜合報導
洪欣表示，她深知自己是公眾人物，說出的言論都會影響社會大眾，「我們意識到我們的私人問題在公眾平台上，造成很大的負面影響，所以要向你們表示誠摯的歉意」。她也特別澄清，此次會說出離婚，是因為夫妻倆有矛盾，「從來不是像網路上所說的，『出軌經紀人畢瀅』」，強調夫妻倆的爭執都與畢瀅無關，夫妻倆的相處問題帶給大眾無限想像進而傳出謠言，「我們對於自己的感情一直沒有妥善處理，也沒有好好給支持我們的粉絲一個交代，真的深感歉意。」
洪欣坦言，這段時間雙方經過思考，都願意繼續經營婚姻，也將反省此次的行為，之後會用更加成熟負責的態度面對自己的問題。而張丹峰也轉發洪欣的貼文，寫上「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」事實上，洪欣當時發布離婚消息，張丹峰進而轉發證實「對，不過了」，由於過去男方多次被爆出和經紀人畢瀅緋聞，宣布離婚也讓謠言再起。而畢瀅本人也在這段期間曾發文：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」現在雙方澄清沒離婚，這波操作讓網友看得相當傻眼。