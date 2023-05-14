民意基金會民調：侯友宜支持度42.1%領先郭台銘29.4％

巷仔內／女戰士從軍　遇育兒壓力寧選回歸家庭！職場難題待克服

▲三軍軍校聯合畢業典禮，成績優異獲表揚人員多為女性。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲三軍軍校聯合畢業典禮，成績優異獲表揚人員多為女性。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／特稿

國防部首批女性後備軍人教召本周舉行，由14名士官與士兵組成的後備軍人完成了5天的教育召集訓練，蔡英文總統視導女性教召時期盼日後能有更多女性軍士官投入教召。雖然過國軍女性軍職人員人數不斷增加，但往往卻礙於家庭與生育等因素，成為國軍當前女性人力運用一大挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部自1932年起從政戰、情報局、國防醫學院等機構招考女性，過去女性軍職人員主要集中於後勤與政戰單位，自從2007年開始招募女兵之後，現今戰鬥部隊中也有越來越多女性任職，包括陸軍裝甲兵、砲兵、工兵與砲兵部隊、海軍艦艇、陸戰隊、空軍飛行員、防砲部隊也都有女性官兵。國軍現有10位女性將軍，其中官階最高的為陸軍司令部政戰主任陳育琳，也是國軍首位女性中將。

與多數女性進入職場面臨問題一樣，家庭與生育問題多是女性在職場中影響升遷的主要挑戰。根據國防部統計，國軍2022年志願役軍（士）官、兵退伍人數統計，去年退伍軍官2310人，其中女性235人，約占10%、士官6202人，其中女性863人，約占14%、士兵7495人，約占12%，退伍原因包括屆齡、不適應軍中生活、個人生涯規劃、家庭因素等。

蔡英文政府上台後，大力改善國軍營舍生活設施，但由於部隊經常必須於營區留守，因此不論男女官兵，只要有家庭經常處於「偽單身」狀態，加上女性有育兒需求，到達服役年限後，往往選擇回歸家庭，讓部隊難以留著優秀女性軍士官。為了改善問題，國防部自2021年起辦理延長年班就讀政策，女性軍職人員每生產1胎，可延長進修1個年班，延後退伍年齡，以確保女性軍職人員的後續職涯發展。

女性在軍中另一大問題為兩性相處問題，雖然國軍不反對職場戀愛，但規定不可以是直屬的長官部屬關係，以避免管理徇私，但隨著女軍官與女兵比例逐漸提升，仍屢屢傳出違反兩性營規的違紀問題。另外，隨著3C科技發達，軍中近年也不時傳出私密照片與影片外流，讓部隊基層主管感嘆單位長官難以掌握與管理。

俄烏戰爭爆發後，兩岸情勢也持續緊張，朝野立委都有提出女性從軍的呼籲，但是女性在軍職生涯面臨家庭、生育與兩性相處問題需要克服，國軍才能在兵源不足的困境下留住人才。

▲ 國防部政戰局文宣心戰處處長陳育琳少將13日在記者會中說明全民國防有將徵答活動。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 陸軍司令部政戰主任陳育琳中將。（圖 ／軍聞社提供）

偵獲共機10架次　國防部：1架次進入西南空域

「天下第一營」發送康乃馨　林佳龍代表蔡英文感謝憲兵維安

13架次共機逾越海峽中線、闖空域　國軍任務機艦、飛彈監控　

操課不分男女！女性後備軍人教召5公里戰術行軍首度曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀