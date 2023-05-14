巷仔內／女戰士從軍　遇育兒壓力寧選回歸家庭！職場難題待克服

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與多數女性進入職場面臨問題一樣，家庭與生育問題多是女性在職場中影響升遷的主要挑戰。根據國防部統計，國軍2022年志願役軍（士）官、兵退伍人數統計，去年退伍軍官2310人，其中女性235人，約占10%、士官6202人，其中女性863人，約占14%、士兵7495人，約占12%，退伍原因包括屆齡、不適應軍中生活、個人生涯規劃、家庭因素等。
蔡英文政府上台後，大力改善國軍營舍生活設施，但由於部隊經常必須於營區留守，因此不論男女官兵，只要有家庭經常處於「偽單身」狀態，加上女性有育兒需求，到達服役年限後，往往選擇回歸家庭，讓部隊難以留著優秀女性軍士官。為了改善問題，國防部自2021年起辦理延長年班就讀政策，女性軍職人員每生產1胎，可延長進修1個年班，延後退伍年齡，以確保女性軍職人員的後續職涯發展。
女性在軍中另一大問題為兩性相處問題，雖然國軍不反對職場戀愛，但規定不可以是直屬的長官部屬關係，以避免管理徇私，但隨著女軍官與女兵比例逐漸提升，仍屢屢傳出違反兩性營規的違紀問題。另外，隨著3C科技發達，軍中近年也不時傳出私密照片與影片外流，讓部隊基層主管感嘆單位長官難以掌握與管理。
俄烏戰爭爆發後，兩岸情勢也持續緊張，朝野立委都有提出女性從軍的呼籲，但是女性在軍職生涯面臨家庭、生育與兩性相處問題需要克服，國軍才能在兵源不足的困境下留住人才。