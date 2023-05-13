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俄認從巴赫姆特以北撤退　瓦格納首腦：應稱為潰敗

▲俄羅斯承認，俄軍已從烏克蘭東部城市巴赫姆特以北撤退。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯承認，俄軍已從烏克蘭東部城市巴赫姆特以北撤退。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭軍隊發動新一輪攻勢後，俄羅斯今天承認，俄軍已從烏克蘭東部城市巴赫姆特以北撤退；俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦直言，這次撤退是一次潰敗。

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路透社報導，先前傳出烏軍在巴赫姆特（Bakhmut）以南取得進展的類似消息後，俄羅斯遭遇此一挫敗，意味著基輔當局發動協同反推，要包圍在巴赫姆特的俄軍。巴赫姆特是莫斯科在烏東戰線數月來的主要目標。

烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）在通訊軟體Telegram上表示：「在3天的反攻行動中，巴赫姆特地區的烏克蘭武裝部隊已解放17.3平方公里的領土。」

雙方如今都表示在烏克蘭取得6個月內最大進展，不過烏克蘭幾乎沒有提供任何細節，並對一場大規模、計劃已久的反攻行動已正式展開的說法輕描淡寫。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏克蘭在巴赫姆特以北發動一場攻擊，有1000多名士兵和多達40輛戰車投入；此事如果獲得證實，會是去年11月以來烏方發動規模最大的一次攻勢。

科納申科夫說，俄軍已經擊退26次進攻，但一個地區的部隊已經撤退，在巴赫姆特西北方的別爾希夫卡（Berkhivka）水庫附近更有利的陣地重新集結。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）直言：「不幸的是，科納申科夫描述的情況根本應該稱作『潰敗』，而不是重新集結。」

普里格津在另一支影片中表示，烏克蘭人占領了俯瞰巴赫姆特的高地，並打開從西部通往巴赫姆特的主要公路。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120513

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