俄認從巴赫姆特以北撤退　瓦格納首腦：應稱為潰敗

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烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）在通訊軟體Telegram上表示：「在3天的反攻行動中，巴赫姆特地區的烏克蘭武裝部隊已解放17.3平方公里的領土。」
雙方如今都表示在烏克蘭取得6個月內最大進展，不過烏克蘭幾乎沒有提供任何細節，並對一場大規模、計劃已久的反攻行動已正式展開的說法輕描淡寫。
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏克蘭在巴赫姆特以北發動一場攻擊，有1000多名士兵和多達40輛戰車投入；此事如果獲得證實，會是去年11月以來烏方發動規模最大的一次攻勢。
科納申科夫說，俄軍已經擊退26次進攻，但一個地區的部隊已經撤退，在巴赫姆特西北方的別爾希夫卡（Berkhivka）水庫附近更有利的陣地重新集結。
瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）直言：「不幸的是，科納申科夫描述的情況根本應該稱作『潰敗』，而不是重新集結。」
普里格津在另一支影片中表示，烏克蘭人占領了俯瞰巴赫姆特的高地，並打開從西部通往巴赫姆特的主要公路。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120513
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