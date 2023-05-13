年輕人惡搞帕拉育！扮支持者遞死亡筆記本要簽名 影片網路瘋傳
泰國即將在明天舉行國會大選，現任總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）在年輕世代裡不得人心，選情告急。他在5月9日出席造勢活動遭人惡搞，一位「年輕支持者」拿出「死亡筆記本」讓他在上面簽名。這段影片在TikTok瘋傳，目前已有兩千多萬次觀看次數。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這起事件發生在帕拉育9日出席位於北大年（Pattani）的競選集會，當時他正在為所屬政黨泰國人團結建國黨（Thai United Nation Party）拉票，身穿藍色上衣的Sutthisak Panalee滿臉笑容地跑到帕拉育面前，打開筆記跟他要簽名，帕拉育不疑有他地接過筆留下了簽名。
這位「支持者」把筆記本合上時，可以清楚看見封面印有「Death Note」（死亡筆記本），這部短片隨即在TikTok爆紅，吸引數萬人留言，有人大讚少年是英雄。
《死亡筆記》（Death Note）是日本知名漫畫，以心理懸疑推理為主軸，曾翻拍成電影，相當受到歡迎。內容指出一名天才高中生拾獲死神留下的「死亡筆記本」，持有筆記本的人如果知道某人長相並在「死亡筆記本」寫上對方姓名，這個人就會因心臟麻痺死亡。