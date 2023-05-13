李蒨蓉曾賣包度日！認嫁豪門後「價值觀偏差」 60萬愛馬仕買不起
名媛李蒨蓉2004年與經營運動鞋貿易的集團執行長李德立結婚，近來假包事件議題敏感，她昨（12）日透過臉書抒發心情，透露自己年輕時期是個名副其實的月光族，婚後更是會拿高奢品來證明自己的價值，低潮時也曾賣包度日，後來看到兒子們的學費、家用，才看開許多。
記者侯家瑜/綜合報導
李蒨蓉透露從年輕時賺進第一桶金，就開始當起月光族，認為「寵愛自己」絕不手軟，結婚生子後價值觀反而更偏差，「我對於高奢品的渴望不是因為欣賞，而是因為需要透過擁有來證明自我價值，也是某種掩蓋自卑的表現。」直到後來體會到人生各種高低起伏，才看開、看透，獲得自由，「以前的我不懂，我以爲要讓人羨慕我，才能圈粉，現在的我豁達了，我只要做『我』，就好了。」
談到2個兒子，李蒨蓉不諱言地說，過去曾賣包包套現度日，「2個兒子留美唸書，對於先生和我，財務上都有壓立，所以每當我看一個櫥窗精品，換算成兒子的房租、學費、生活費，甚至需要添購的二手車，我很清楚以目前的能力，我只能擇一。」更感嘆當年買愛馬仕康康包只要20幾萬，但現在市售價已經高標到60幾萬，她大嘆：「真的是買不起了！」
李蒨蓉最後也鼓勵各位職業婦女、媽媽們，「我們那麼認真為家庭打拚著，對於高奢品，到底是needs（需要）？還是wants（想要）？」認為捨掉買包的錢用來養孩子，一定比買包更有增值空間。