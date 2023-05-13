寶成越南鞋廠傳裁員約5700人！公司回應了

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寶元母公司寶成今天回應指出，鑑於短期經營環境依然存在變數，且考量整體業務發展，繼續採取多元配置策略，靈活調度生產，致力於整體產能利用率的穩定與平衡；當地員工的人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理。
寶成並指出，對於製鞋業務的長遠發展保持信心，將持續擴充及多元化產能配置，同時積極推動智慧製造與數位轉型，提升製造效率與生產彈性，以支持製鞋業務的永續增長。
越通社報導，因為加工品牌產能進行調整，寶元必須跟著改變生產計畫，並安排分兩階段裁員5744人。第一階段於6月24日執行，將與4519名員工解除勞動合約；第二階段於7月8日執行，裁員數為1225人。
胡志明市勞動榮軍與社會局局長黎文聽（Le Van Thinh）表示，寶元將於5月20日和6月3日與員工舉行會議，告知並解釋有關內容以及遣散費支付、個人所得稅退稅等行政手續。
寶元2月也因訂單下滑裁員逾2000人，當時每名員工每個工作年資可獲0.8個月薪資的補助。越通社指出，寶元這次仍舊將與員工協商解除勞動合約，員工獲得的補助比照2月，並於裁員後7個工作日收到遣散費。
根據報導，寶元在協商解除勞動合約時將充分尊重員工意願，並將貧困、懷孕中員工、家中有12個月以下幼兒等弱勢家庭排除在裁員名單外。當地政府也會協助失業的寶元工人進行職訓或轉職。
全球通膨與歐美消費緊縮持續衝擊越南經濟，越南今年前4個月出口下滑11.8%，第一季經濟成長率僅3.32%。越南計劃投資部坦言，越南要完成全年6.5%的經濟成長目標有難度，且第二季的經濟表現仍不容樂觀。（編輯：陳承功/陳惠珍）1120513