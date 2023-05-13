挖呀挖正妹老師紅過頭！醜聞謠言全纏身　本人親訴真相：很受傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到之後各種有關花花的謠言與指控開始竄出，例如有說她紅了就立刻辭職等。對於這些攻擊，花花也決定在昨（12）日親自發聲，拍攝影片對所有指控一一作出解釋。
花花在抖音影片中坦言，自己從來沒想過會這麼紅，以前就是想透過抖音來記錄自己的教學和生活，還有傳遞音樂的快樂，看到影片破億觀看、直播點讚超過1千萬時，很開心也很激動，「沒想過普通的自己能被這麼多人關注」。
但緊隨而來的就是各種攻擊，因此花花也對幾項嚴重的謠言作出回應「我沒有任何經紀約，也沒有專業團隊幫忙炒作」、「沒有辭去教職的想法」、「從來沒標榜自己是原創，也很尊重原創者，只是想分享好聽的兒歌給大家」、「開直播時確實有收到一些打賞，但收入絕對沒有超過百萬，也沒有接任何業配、廣告」、「整形或過度修圖的指控，我並沒有整型，也有很多生活照可以用來做對比，如果覺得我外表不好看的，我當然也可以接受，我本來就是一個普通人，也覺得一個人的內在品格比外表重要」。
最後花花老師也坦言，爆紅後受到各種謠言纏身，真的相當受傷，但也明白成名之後，享受著繁華榮耀，也要承受各種是非，「現在心情平靜下來，我還是會堅持自己的初心和生活，繼續做一名奧爾夫音樂的推廣者和老師」。