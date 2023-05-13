中職／佛斯特從農場回來！變成中信兄弟巡迴投手教練

中信兄弟「換助風波」事件持續延燒，新任總教練彭政閔12日首場執教就拿下勝利，原本為一軍投手教練，卻被轉任兄弟農場投手總監的佛斯特（John Foster）確定將先留在台灣，擔任一、二軍巡迴投手教練。
運動中心/綜合報導
兄弟10日宣布，原本總教練林威助轉任「海外發展顧問」，由彭政閔接任，而長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練。陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。
兄弟領隊劉志威12日表示，「平野惠一和佛斯特都一樣，因為彭政閔上到一軍，農場的部份有整體規劃，會安排投和打，這兩人就是負責這部份，但具體細節，是一軍和二軍都負責，還是只負責二軍，細部工作還在做規劃，這兩天都在討論當中，當然兩人都會留在台灣。」
彭政閔表示，「轉任農場投手發展總監的佛斯特今天會上來，最主要是他幫助我們，會在一軍和二軍巡迴，一直有跟球隊做一些溝通，前幾年就有這個想法，不管是在一軍或是二軍，都是蠻適合，但主要調度是以王建民為主，佛斯特就像是味全龍投手統籌教練賈西（Michael Garcia）。」