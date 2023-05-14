12星座一周運勢／雙魚心想事成復合有望　天秤遇陰天只能硬著頭皮

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本周再接再厲，有些事很無解，但只能繼續，工作方面現階段暫時沒有結果，感情上無解的問題讓你一直努力。
🟡金牛座
本周有人送暖，在你低落的時候有避風港，工作上失利的時候有其他的選擇，感情上有點挫折先轉移注意力吧！
🟡雙子座
本周拒絕溝通、本能的關起耳朵，活在自己的世界，在工作上有點逃避，感情上就想在原地而已。
🟡巨蟹座
本周運勢重點是療癒，適合放個假療癒、寵寵自己，工作上會有合理的回報，感情上運勢很不錯！
🟡獅子座
本周要動起來，有很多不錯的機會讓你挑選，工作上機會多多，感情上會有讓你感興趣的事。
🟡處女座
本周需要安慰，工作上雖有麻煩，但後續結果會不錯；感情遇到很卡的時候要及時修復。
🟡天秤座
本周運勢不是太好，硬著頭皮去吧，工作上有些事不喜歡但只能繼續了，感情上暫時是陰天。
🟡天蠍座
本周運勢有好機會，是眼光犀利的一周，工作上是已經選定的一周，感情上你已經有人選了。
🟡射手座
本周運勢重點是「找回來」，失去的很可惜是在補救的一周，工作上還在努力中，感情上還在找回來。
🟡摩羯座
本周運勢重點，「離開了是好事」，終於離開了個麻煩，工作上拆夥解約反而是好事，感情上對方離開了讓你鬆口氣。
🟡水瓶座
本周運勢是離開，你是美好的，即使離開的前一份工作，你的優勢仍在；感情上離開錯的人，你依然耀眼。
🟡雙魚座
本週運勢是好結果，會得到你要的，是值得慶祝的一周。在工作上會得到你要的，感情上追到機率很高，想復合也有機會。
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