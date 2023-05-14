利空亂流、Q1為谷底　台股逢低佈局AI趨勢股

沒油快去加！中油汽、柴油明起各調漲0.2元、0.3元

▲台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起，國內汽油、柴油各調漲0.2元及0.3元。（圖／中油公司提供）
▲台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起，國內汽油、柴油各調漲0.2元及0.3元。（圖／中油公司提供）

記者顏真真／台北報導

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。

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台灣中油表示，本週受美國4月就業人口成長優於預期以及5月起石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)啟動擴大減產計畫影響，造成國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.05美元，新台幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為1.15%。

也因此，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.3元及0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，因此，中油國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.3元。

中油也說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.1元均由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。

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