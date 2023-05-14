中市7成心評沒初階　特教師怒：20年做假的？

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張芬郁表示，大里某國小魏姓老師陳情指出，心評是鑑定安置特教生的依據，舊生2年施作一次，心評人員分為儲備、初階、進階三級，工作內容不同，初階心評人員撰寫一份全套含智力測驗等評量內容的綜合報告可領1000元，但約耗時30小時，填寫的資料2公分高。
她表示，她和原縣區的特教老師早在台中縣時代就是認證合格的心評人員，近20年來參加過的研習不計其數，但最近議員質詢心評專職化問題，她和多位老師才發現竟然被視為「尚未取得初階資格」的儲備人員，既然不具資格，教育局仍要求他們做初階心評，施測費用卻只給700元，讓他們感到屈辱甚至被懲罰。
另名年輕的陳姓特教老師則取得儲備資格後就拒絕再升級，他說心評佔去太多教學時間，有半天的公假，卻找不到合格的特教老師代理，影響教學品質，教育局疑似拿300元當誘因，鼓勵特教老師再參加36小時培訓取得初階資格就可領1千元，但多數老師已不想做了，不會為了300元再花時間補訓，他建議增加巡迴心評專職人力，讓老師專注於教學。
張芬郁說，台中市學齡前至高中的特教生人數有13102人，有年年增加的趨勢，全市特教老師有1559人，其中有997位是心評人員，但只有3成取得初階資格，另外7成都拒絕補訓，教育局在心評人員不足情況下，不採認原縣區特教老師心評資格和實測經驗，卻要求從事初階工作，又減少支領費用，不合理且不符規定。
張芬郁表示，心評佔用教學時間、施測費用低是特教老師抗拒的二大主因，她要求教育局傾聽前線老師面臨的困境，擬定心評人員專職化可行性，否則7成的心評人員拒升級，特教生鑑定安置權益將受影響。
教育局指出，去年將心評費用從400元調高為1000元即希望提高特教老師施作意願，要求所有心評人員培訓也是為了提高品質，目前已研議擴充心評人才庫，希望更多專業人員經過研習取得資格投入心評工作。