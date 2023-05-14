阿嬤抱泡麵等公車　怕司機肚子餓

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擔任公車駕駛16年的羅兆彬，行駛3路公車熱心又專業，協助身障者方便搭公車，一名以輪椅代步的乘客，3年前開始搭他開的公車，快速熟練放下斜坡板到綁安全帶、扣住作業，讓身障乘客很有安全感，他也鼓勵身障者勇敢出門搭公車，不要急，不要趕，以安全為主，友善交通獲乘客體諒，他自豪的說「服務乘客是我的強項」。
羅兆彬表示，也有視障者在公車站高舉紙板註明要搭那一路公車，交通局優化候車亭設置無障礙服務燈系統，提供按鈕或鍵盤選擇公車路線，讓司機看到燈號，他會詢問視障乘客「等一下要坐到哪裡？」快到站時預先提醒，身障者向他說，「搭你的車，我就放心了」，乘客信任他就是最大的肯定。
另外，一位阿嬤中午時間搭車，貼心詢問「你呷飯了嗎？」他順口說，有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時，看到阿嬤又在站牌旁，車到了卻不搭，竟是抱一箱碗裝泡麵要給他方便在外食用，叮嚀「吃飽才有力氣工作」，直呼這碗泡麵比山珍海味還好吃。
羅兆彬提及說，「當你握方向盤的時候，就是在修行，在做功德」，開國道客運退休的前輩觀察他開公車多時，互動中知道他對媽媽很孝順，有次下車時送他這個金句，自己聽了也很認同，對乘客釋出善意融入生活，有天老婆還跟他說，連睡覺時的夢話都在對乘客說「您好！謝謝！」
有人問他開公車是枯燥乏味的工作？他說，「不無聊，反而可以看到很多人生百態」，有長者上車無法刷卡，原來拿的是健保卡，還有持金融卡猛刷，也有乘客上車後，公車卡與錢包都忘記帶，好心乘客幫代墊車資，展現台灣人情味，他貼心準備200元零錢，提供只帶百元鈔的乘客，捨不得乘客搭20元車資投100元，「車上找零是我個人的另外一種服務」。
上周一位學生搭車時，可能看到他等紅綠燈時頻抓手背，下車前遞送護手霜，親切的說，「叔叔你的手太乾了，這一瓶給你擦」，年紀輕輕懂得關心別人，頓時不知該說什麼，只能先說謝謝，「過了一個禮拜還是很感動」。