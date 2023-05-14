首重財富累積！女性投資3大難題　銀行建議疫後理財掌握2大心法

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，調查結果亦指出，新世代女性獲取理財新知管道以網路新聞為首，其次為報章雜誌、書籍，5成以上的受訪女性表示，簡短清楚的影音較具吸引力，顯示圖像畫資訊的傳遞方式，已成為民眾偏好獲取理財新知的方式。
若進一步觀察女性投資理財時面臨的3大難題，分別為「時間太零碎，無法好好研究／了解」（46%）、「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（45%）與「擔心市場波動，難以承受損失」（43%）；投資理財工具上主要為新台幣存款（75%）、股票（69%）與外幣存款（66%）。
此外，國泰世華銀行也發現，自2020年疫情爆發至2022年為止，在全體女性客戶中，持有相對較保守的外幣存款、保險商品者，比重皆有所上升。持有基金的女性客戶中，更有高達7成是定期定額的規律投資者，顯示追求穩定的長期投資報酬，為疫後女性投資人的首要理財心法。
也因此，在投資理財建議部分，中信銀行表示，由於台、外幣存款較為保守，獲利有限，股票則波動與風險較大，可善用機器人投資平台，定期定額長期投入，機器人會定期檢視持有部位，提供基金進出場建議，再由投資人自行決定是否調整，即時掌握投資契機。
針對不同世代女性的理財重點，中信銀行也提醒，剛出社會的30歲年輕世代，首重財富累積，可透過理財健診了解理財缺口；40歲三明治世代族群，可透過「全方位家庭理財健診─子女教育金」估算小孩教育基金；50歲以上的準退休族，則需更積極地規劃退休事宜。根據本次調查，逾8成民眾認為，屆齡退休最擔心的是退休金準備是否足夠，伴隨通貨膨脹與健保費調漲，退休規劃及早開始有其必要性。
國泰世華銀行則預估，2023下半年通膨壓力和金融市場的不確定性仍然很高，將使得市場波動加大，下半年的投資操作仍頗具挑戰性，因此，針對多數投資人抗漲、求穩的理財需求，建議可採2大理財策略。首先，把握升息尾聲之際，趁著債券殖利率尚處於高檔，進一步活化外幣資產，增持投資級債券，以擴大穩定現金流。若有較大筆閒餘資金，單筆投入高信評海外債券也是不錯的選擇，到期後有機會握有明確收益的優勢，尤其生活周遭常見的大品牌不少都有發行相關債券，投資人可從熟悉的品牌中挑選合適標的。
另外，偏好以定期定額的投資人，國泰世華銀行建議，可考慮在資產配置上納入進可攻、退可守的平衡型基金，同時兼具股票、債券或貨幣等一籃子標的，具備降低風險、把握多重投資機會的優勢。投資策略更積極、或是可支配所得較充裕的投資人，也可鎖定具有經濟規模優勢的龍頭股，把握長線投資契機。
國泰世華銀行認為，雖然現階段景氣走勢尚不明朗，但歷史經驗顯示，當市場處於相對低檔時，善用定期定額投資帶來的「滾雪球」複利效應，才有機會穩中求勝，讓投資收益慢慢地累積、穩固家庭財富。