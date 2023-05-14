買書個資外洩！民眾接到統戰電話 數位部要求誠品15日說明
（中央社記者曾智怡台北14日電）有民眾在誠品網購「阿共打來怎麼辦」一書，卻接到「統戰市調」詐騙電話，藉市調統戰洗腦台灣人，誠品恐涉及個資外洩。數位發展部下午表示，將依個資法規定，要求誠品生活公司明天到數位部進行必要說明。
台灣基進黨今天召開記者會指出，「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈2月在誠品網購「阿共打來怎麼辦」一書後，竟接到自稱誠品的回訪市調電話，強調書的內容不恰當、中國武統是必然等語，質疑誠品個資外洩，中國假借市調進行認知戰。
楊欣慈表示，對方明顯非台灣口音，卻仍不斷強調自己是台灣人，雖然完全沒有說服力，但這系列來電明顯是有組織性，想試圖影響台灣人想法，「這就是共匪正在你身邊」，且進行認知作戰的證明，不容輕視。
數位發展部數位產業署下午透過新聞稿表示，依據個資法22條規定，將要求誠品生活公司15日立即到數位部做必要說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。
有關疑似個資外洩爭議，誠品公關部以電子郵件回應中央社記者表示，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。（編輯：林淑媛）1120514