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護理師節快樂！「全台最正白衣天使」地圖揭曉　眾暴動：該看病了

▲5月12日為「國際護理師節」，網友特意整理出8位美女護理師。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲5月12日為「國際護理師節」，網友特意整理出8位美女護理師。（圖／Instagram：bcard.bcard）

記者李惠婷/綜合報導

南丁格爾女士於1820年5月12日出生，一生為護理奉獻，因此她的生日便被定為「國際護理師節」。就有網友在節日隔（13）天，特意在IG整理出一份「全台最正護理師地圖」，這8位護理師不僅辛勤工作、態度認真，還擁有著能治癒千萬病患的甜美臉蛋及姣好身材，貼文發布後引起熱議。

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「護理」是用愛守護生命的偉大工作，從出生到死亡或突發重大災害醫療事件，人生的每個階段都有護理人員們堅守著崗位，提供人們最好的照護。為慶祝5/12護理師節，IG帳號「B卡必卡，正妹獵人」特意整理出「全台最正護理師地圖」，總共網羅IG上8位白衣正妹，讓大家一飽眼福的同時，也要祝福全天下所有的護理師節日快樂，「護理師們辛苦了！」

▲被選入「全台最正護理師地圖」的Elle（台北市大醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的Elle（台北市大醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的郁方（童綜合醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的郁方（童綜合醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的姿霖（彰基體系急診室）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的姿霖（彰基體系急診室）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的雅薇（臺北醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
▲被選入「全台最正護理師地圖」的雅薇（臺北醫院）。（圖／Instagram：bcard.bcard）
被選進「全台最正護理師」的8位護理師分別是：小莓，醫院病房護理師；姿霖，彰基體系急診室；Elle，台北市大醫院；姝含，台大醫院癌醫中心分院；Jasmine，內科加護病房；郁方，童綜合醫院；雅薇，臺北醫院及Molly，首爾醫美診所。

該文發出後引得1.3萬人按讚，留言「所有護理人員辛苦了」、「8個我就早已追蹤了四個」、「好像該看醫生了」、「這裡是我生存的意義」、「後悔小時候沒好好讀書當醫生」、「怎麼都沒高雄的」，有人則標註身邊的護理師好友「怎麼可以少了妳（？」。

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