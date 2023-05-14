你的保障夠嗎？中捷事故喚起保險意識　專家建議補強個人意外險

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當然，如果個人有投保商業保險，李人傑說，若是身故、失能或受傷，可透過商業保險醫療險申請理賠，身故部分也可以透過壽險理賠，尤其現在很多壽險也有附加大眾運輸意外保障，再來就是個人意外傷害險，這部分也會理賠，很多意外險都有多倍型保障。
至於投保旅平險，李人傑表示，也有些大眾運輸保障是外加在傷害保險附加條件，而且有些還有除外，像是使用電子票據搭乘大眾運輸工具就沒有提供旅平險的保障，信用卡支付旅費或團費附贈的旅平險則要看各銀行規定，但要有「定期班次」這很重要，才享有旅平險保障，例如買火車票、高鐵票或是定期船班船票機票，這樣的信用卡才有附加公共運輸工具意外保險保障，從200萬到5千萬不等，要看銀行提供多少保障。
此外，如果有團險像是學生團險或是企業團險，搭乘大眾運輸工具發生意外，也會啟動團險理賠，甚至有些還有投保僱主補償契約責任保險，這部分也是可以啟動理賠。再來，就是社會保險，像是有勞保，發生普通傷病或職災也都可申請理理賠。
也因為中捷事故喚醒民眾搭乘大眾運輸工具的保險意識，李人傑提醒，即便已有壽險，還是應針對個人意外傷害險進行補強，尤其壽險因保費貴，一般民眾保額都很低，而且相較壽險業意外傷害險保費也較貴，現在產險業有有很多專案型意外傷害險，保費便宜又是多倍型保障，可以額外再加保這部分。