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你的保障夠嗎？中捷事故喚起保險意識　專家建議補強個人意外險

▲台中捷運行駛到豐樂公園站附近，列車遭工地塔式吊臂擊穿，也喚起民眾對搭乘大眾運輸工具的保險意識。（圖／中市府）
▲台中捷運行駛到豐樂公園站附近，列車遭工地塔式吊臂擊穿，也喚起民眾對搭乘大眾運輸工具的保險意識。（圖／中市府）

記者顏真真／台北報導

台中捷運豐樂站日前發生興富發建設吊車鋼樑砸毀捷運車廂意外，造成1死10傷，也喚起民眾對搭乘大眾運輸工具的保險意識。保險專家也提醒，民眾應趁此檢視自己的商業保險保障是否足夠，即便已有壽險、醫療險，但因壽險保費較貴，保額相對都偏低，加上大眾運輸保險一般附加在意外傷害險中，建議可檢視個人意外險保障，尤其現在產險很多專案型意外險，保費便宜又有多倍型保障，因此，可額外再加保。

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磊山保經心創台南營運處資深副總李人傑接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，以中捷這次意外事故為例，根據《大眾捷運法》規定，捷運公司必須幫每位乘客投保「旅客運送責任險」，若在搭乘期間因捷運公司原因，導致意外傷亡，可申請理賠，只是因責任險理賠要透過和解方式，而非定額給付，因此，得檢附意外事故損失的相關證明文件，如申請書、損失清單及費用支付單據等。

當然，如果個人有投保商業保險，李人傑說，若是身故、失能或受傷，可透過商業保險醫療險申請理賠，身故部分也可以透過壽險理賠，尤其現在很多壽險也有附加大眾運輸意外保障，再來就是個人意外傷害險，這部分也會理賠，很多意外險都有多倍型保障。

至於投保旅平險，李人傑表示，也有些大眾運輸保障是外加在傷害保險附加條件，而且有些還有除外，像是使用電子票據搭乘大眾運輸工具就沒有提供旅平險的保障，信用卡支付旅費或團費附贈的旅平險則要看各銀行規定，但要有「定期班次」這很重要，才享有旅平險保障，例如買火車票、高鐵票或是定期船班船票機票，這樣的信用卡才有附加公共運輸工具意外保險保障，從200萬到5千萬不等，要看銀行提供多少保障。

此外，如果有團險像是學生團險或是企業團險，搭乘大眾運輸工具發生意外，也會啟動團險理賠，甚至有些還有投保僱主補償契約責任保險，這部分也是可以啟動理賠。再來，就是社會保險，像是有勞保，發生普通傷病或職災也都可申請理理賠。

也因為中捷事故喚醒民眾搭乘大眾運輸工具的保險意識，李人傑提醒，即便已有壽險，還是應針對個人意外傷害險進行補強，尤其壽險因保費貴，一般民眾保額都很低，而且相較壽險業意外傷害險保費也較貴，現在產險業有有很多專案型意外傷害險，保費便宜又是多倍型保障，可以額外再加保這部分。

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