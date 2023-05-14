母親節逢媽媽對年　侯友宜：便當裡的荷包蛋是母愛的鄉愁

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侯友宜在臉書上說，今天是母親作對年的日子，也剛好是母親節，思親念親，格外強烈，但子欲養而親已不在...。兀自走到牌位前，點上一炷清香， 輕喚一聲「阿母， 我友宜啦 ....」不等裊裊輕煙催淚，未語眼眶已泛紅.....。
侯友宜說：
阿母是位平凡樸實的女性，在那個農村年代，丈夫是她的天，孩子就是她的全世界。面對嗷嗷待哺的四個孩子，即使家計困窘，米缸時常見底，阿母怕我們餓著、凍著了，總是想盡辦法讓我們兄弟姐妹吃飽穿暖。有時，豬肉攤賣不出去的豬雜搜羅回家，一經她的巧手，就成了一鍋香味四溢的滷料。賣不掉的脊髓骨，讓爸爸愁眉苦臉，我們不懂事的四張小嘴卻樂不可支，因為媽媽總會費盡心思秘製成豬骨料理滿足我們的胃。
但更讓我心心念念的還是那顆媽媽的荷包蛋，國中開始帶便當後，媽媽總是省吃儉用存下錢來多買些雞蛋，盡可能在便當裡多加一顆金黃飽滿的香煎荷包蛋，為我補充營養。蛋汁包著白米的滋味，也包著母愛的滋味，那是我這輩子無法忘懷的鄉愁。
幾個孩子中，阿母和我的感情特別好，可能因為我是最小的兒子吧！幼時的我，調皮又貪玩，有時還會玩到忘了回家吃飯，書也唸的不是頂好，但是從不見苛責，給我任何課業壓力，唯一苦口婆心的要求就是不能學壞！阿母給我的愛、尊重與包容，深深影響著我的待人處事，她讓我了解到凡事皆要正向思考，這也使得我出社會後， 無論面對什麼樣的人，更懂得尊重與包容。
阿母給我的遠比我帶給她的多太多，尤其讓我深感歉疚的是高中畢業考上警官學校後，隻身北漂，因保家衛民的職責所在，能回家的機會少之又少，多數只能透過電話表達對阿母的關愛，每回接通電話，就像那句熟悉的廣告詞「媽， 我阿榮啦！」電話另一頭的阿母總會馬上搶著問我 「友宜啊！身體好不好？」掛記著我「有沒有吃飽？ 」簡短的一句對話，背後是媽媽無盡的愛。
警察歲月，無法回家陪伴阿母成了當時的日常，我所能做的就是歷經每一次危險後，盡快打電話回家讓阿母放心，讓她知道兒子還平安，數十年來如一日，問候電話持續響起，話筒彼端聽見的阿母聲音依舊溫暖，阿母的兩鬢卻已霜白，眼睛漸漸地什麼都看不見...。每當有機會回家，見到已經看不見我的阿母，鼻頭總是一陣酸，多希望能時時刻刻隨侍在老人家身旁，但阿母知道我的使命感很重，為讓我安心，總說她很勇健，要我別擔心，在外努力打拚就好。
自古忠孝兩難全，阿母離開那一刻，因公無法陪伴在側，成了這輩子對阿母最大的虧欠，但我知道阿母希望我以公務為重，化悲傷為更大的力量，保護更多的人，帶給更多人幸福，才是她在天之靈所盼望。
阿母從不期待我能帶給她多少榮耀，只期盼孩子健康平安。我的平凡媽媽，養育出我這個平實的孩子，她給予我最重要的資產就是養成了我凡事必須無愧於心、務實做好每件事的人生態度，就像她對我的問候「友宜，哩吃飽沒？」，雖然清淡如白開水，卻是生命的必須。
今年沒機會當面向阿母再說聲「 母親節快樂」了，心中難免感慨，深深體會「愛要及時，愛要把握當下」，但我知道阿母未曾遠離，她的叮嚀，不時在我耳邊響起，她樸實努力的精神，將由我延續下去！
侯友宜說，親愛的阿母，以及天下所有的媽媽，祝福您們母親節健康平安！
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