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男偶像被抓包「穿假CK內褲」少1字母！他尷尬認：沒注意買到假貨

▲近日男團「ONER」在台上表演時，成員木子洋被抓包穿假CK內褲。（圖／翻攝自木子洋微博）
▲近日男團「ONER」在台上表演時，成員木子洋被抓包穿假CK內褲。（圖／翻攝自木子洋微博）

記者賴禹妡/綜合報導

中國男偶像木子洋自選秀節目《偶像練習生》出身，2018年以男團「ONER」出道，因長相帥氣還有「陸版金宇彬」之稱，但他近日上台表演時，卻因內褲頭不慎露出，被眼尖的網友抓包穿假CK內褲（知名品牌Calvin Klein），昨（13）日他就直接在微博發文坦承穿仿冒品，並直言：「能怎麼辦呢？接著穿唄，買這麼多不能扔了啊！」 

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▲（圖／翻攝自微博）
▲木子洋意外露出腰間的紅色內褲頭，被眼尖的網友發現疑似是知名品牌Calvin Klein，但少了一個字母「n」。（圖／翻攝自微博）
近日男團「ONER」登上太湖灣音樂節表演，木子洋在舞台上高舉雙手比出愛心手勢時，意外露出腰間的紅色內褲頭，不少眼尖網友發現，該件內褲看似所屬知名品牌Calvin Klein，但卻少了一個字母「n」，也因此爆發「木子洋CK內褲是假的」風波。 

對此，木子洋本人親自在微博上發文解釋「行了，別嘮叨了，就是沒注意買到假的了唄，一天眼裡就這點事」，並附上多個笑臉表情符號，另外他也在留言區表示「能怎麼辦呢？接著穿唄，買這麼多不能扔了啊」，更曬出團隊熱心的工作人員表示要買正品內褲給他的截圖，笑喊：「我司工作人員真是一個個熱心腸。」 

▲（圖／翻攝自木子洋微博）
▲木子洋曬出團隊熱心的工作人員表示要買正品內褲給他的截圖。（圖／翻攝自木子洋微博）
貼文曝光後，網友們全笑翻留言，「哥，你是不是覺得很沒面子？」、「你不說沒什麼人知道，你這麼一發微博，全世界的人都知道啦」、「你怎麼老因為這些奇奇怪怪的事上熱搜，怪丟人的」、「木子洋的超級糗事哈哈哈哈」。 

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