基隆信賴之友會成立　賴清德：基隆好台灣一定好

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賴清德受證給基隆市信賴之友會榮譽顧問呂英世，並授旗給理事長童永，隨後致詞時表示，感謝擔任基隆慶安宮主委的舅舅童永出來「扛頭旗」，號召成立基隆市信賴之友會，而基隆是台灣頭，基隆市信賴之友會這支旗是真的代表台灣的「頭旗」，俗話說「頭旗舉得穩，勝利一定來」，基隆贏就一定贏。
賴清德指出，信賴之友會成立的宗旨，就是疼惜台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣，有首歌詞是這樣唱「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣」，台灣就是母親，大家都在母親懷抱，在台灣出生成長打拚，都受到台灣照顧，要疼惜台灣。
賴清德也細數台灣人並肩合作歷史，包括團結合作打破黨禁、報禁，廢除《刑法》100條，追求百分之百的言論自由，推動國會全民改選、總統直選，帶動台灣的民主進步、經濟繁榮發展。根據《經濟學人》調查報告，台灣的民主分數是亞洲排名第一，經濟分數更是亞洲名列前矛，拚經濟也有很好的成果。面對疫情，守護自己也幫助其他國家，台灣已成為全球第21大經濟體，國民平均所得超越南韓，只要共同並肩打拚，經濟將會更好。
賴清德表示，如果台灣受到危險時，依然要站出來守護，只要團結，任何國家要對台灣威脅時都會再三思考。台灣要在民主道路上持續深化並壯大；而基隆是台灣頭，所謂「頭過，身就過」，基隆好，台灣一定好。基隆因為有基隆港，是天然良港，經由基隆港讓台灣可以和五大洲、三大洋聯絡，過去至今，基隆港扮演台灣在國際貿易上重要角色。
賴清德提及，自己在擔任行政院長時核准通過由前市長林右昌所提出「市港再生標竿計劃」，如今看到基的經改變，未來繼續支持台灣、支持基隆，讓大基隆的持續繁榮發展。此外以自己過去擔任市長的經驗，了解推動市政一定要有中央的幫助，未來將率領團隊，設立專案辦公室，深化中央地方政府的合作，建立區域聯合治理平台，透過建立法制，有效解決地方的各項問題；當地方能發展，國家就能進步，並改善投資環境，包括水、電、人才等，持續檢討改進，以因應社會的需求。
賴清德也表示，將推動加入區域經濟，加入CPTPP，與理念想同的國家簽訂雙邊貿易協定、投資保障協定等，讓企業立足台灣，佈局全球，行銷世界。總統蔡英文領導的政府，積極引進國際級公司投資台灣設立研發中心，包括google、微軟等在台灣設立人工智慧研發中心，將人工智慧打造成一個產業，再協助中小企業，讓中小企業人工智慧化，提升競爭力，以因應數位轉型及氣候變遷、淨零轉型等問題，讓經濟更永續、更智慧、更有韌性。
賴清德重申，守護台灣民主、和平、繁榮的目標，「過去為民主打拚，未來要為和平打拚」。台灣完全沒有對中國有任何的挑釁，不要將台灣的民主、防疫成績等視為一種挑釁，台灣很願意幫助中國，2008年的汶川大地震，台灣社會共同捐款70多億台幣，甚至參與救災、賑災、重建等，台灣社會相當善良。且近幾十年來，中國能進步，台灣是中國最大的外資，已投資超過投資2300億元以上的美金，創造就業機會，因此中國不應該對台灣採取任何不利的態度。
賴清德強調，如果中國不放棄對台灣武力侵略，自己必須做好準備，如總統蔡英文所提出的「和平靠國防，國防靠全民」，必須提升國防力量，並與民主聯盟合作，讓團結的力量起來大過中國的力量，靠實力的和平才是永續的和平。
賴清德重申，在野黨認為應該要接受「九二共識」、「一中原則」，一旦接受台灣將沒有主權，沒主權的和平，不是真正的和平，例如香港、澳門。因此這條道路不是真的和平，將讓台灣陷入更深的陷阱，未來將無回頭的機會。今天聚集在此，最大的意義就是要守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。
賴清德表示，自己來自醫界，未來希望能與醫界合作，讓台灣更健康，國人平均餘命已超過為80歲以上，但不健康年數，也高達8.4年，亦即國人平均有10%可能是不健康，可能臥病在床，可能需要輪椅代步，也可能生活需要照顧。未來共同打造「健康台灣」，讓國家的主人更健康，更長壽，健康台灣就是要讓國人健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。