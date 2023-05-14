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300名影視產業人士齊聚台灣　「夜市文化」躍上台北101

▲世界公視大展今舉辦記者會，圖為公視董事長胡元輝。（圖／公視提供）
▲世界公視大展今舉辦記者會，圖為公視董事長胡元輝。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2023年世界公視大展（International Public Television Conference）今（14）日在台北101水舞廣場舉辦活動開幕記者會。現場有來自全球近30國、300名以上影視界專業及相關人士，這是疫後國境開放，以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動，世界公視大展主席余玉英（Judy Tam）、文化部部長史哲、公視董事長胡元輝，蒞臨致詞歡迎世界影視產業專業人士齊聚台灣。台灣首屈一指的地標、台北101大樓，也特別以英、中文點燈「INPUT 2023 in Taipei」、「世界公視大展」，歡迎國際友人到訪。

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世界公視大展主席余玉英表示，在全球性緊張局勢和挑戰下，感謝台灣公視承擔起主辦會議的責任，「台灣公視是亞洲領先的公共媒體，與其他亞洲夥伴密切合作，加強對公民社會的影響力。不論環境如何改變，我們仍渴望面對面的交流。INPUT 是激勵投身媒體工作的平台，讓與會者交流內容創作，提醒初衷。」

文化部長史哲表示，今天「世界公視大展」現場將最具台味的夜市、美食、台灣啤酒，帶至最代表台灣的國際地標的台北101，正凸顯台灣內容的自由、豐富及多元。史哲指出，台灣目前正在進行《公共電視法》的修法，希望能協助公共電視具體回應傳播新科技與數位轉型的需求，提供更全面的公共性服務，並引領臺灣、甚至全球的內容產業發展。台灣能在此刻辦理「世界公視大展」，相信也是對於台灣公共電視最具意義的時刻。

▲文化部長史哲出席世界公視大展記者會。（圖／公視提供）
▲文化部長史哲出席世界公視大展記者會。（圖／公視提供）
公視董事長胡元輝說，「INPUT是世界公共電視一年一度的內容產製交流大會，在技術的研發或節目的創新上，公視一向不遺餘力，而這當中很重要的一部份，是仰賴國際友人的協助與支持，這類國際交流以及後續合作，是台灣公共電視邁步向前的重要助力，並對台灣整體影視產業的發展帶來正面的影響。」台灣首屈一指的地標、台北101大樓，也特別以英、中文點燈「INPUT 2023 in Taipei」、「世界公視大展」。國內領先的舞蹈創新團隊禾一文化傳承舞團，帶來跨藝術領域的官將首表演，結合台灣在地文化與國際表演風格，震撼視覺體驗。

▲台北101大樓為台灣首屈一指的地標。（圖／公視提供）
▲台北101大樓為台灣首屈一指的地標。（圖／公視提供）

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