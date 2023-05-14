300名影視產業人士齊聚台灣　「夜市文化」躍上台北101

2023年世界公視大展（International Public Television Conference）今（14）日在台北101水舞廣場舉辦活動開幕記者會。現場有來自全球近30國、300名以上影視界專業及相關人士，這是疫後國境開放，以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動，世界公視大展主席余玉英（Judy Tam）、文化部部長史哲、公視董事長胡元輝，蒞臨致詞歡迎世界影視產業專業人士齊聚台灣。台灣首屈一指的地標、台北101大樓，也特別以英、中文點燈「INPUT 2023 in Taipei」、「世界公視大展」，歡迎國際友人到訪。
公視董事長胡元輝說，「INPUT是世界公共電視一年一度的內容產製交流大會，在技術的研發或節目的創新上，公視一向不遺餘力，而這當中很重要的一部份，是仰賴國際友人的協助與支持，這類國際交流以及後續合作，是台灣公共電視邁步向前的重要助力，並對台灣整體影視產業的發展帶來正面的影響。」台灣首屈一指的地標、台北101大樓，也特別以英、中文點燈「INPUT 2023 in Taipei」、「世界公視大展」。國內領先的舞蹈創新團隊禾一文化傳承舞團，帶來跨藝術領域的官將首表演，結合台灣在地文化與國際表演風格，震撼視覺體驗。