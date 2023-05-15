名家論壇》何仁崴／讀法律的你，真的想當律師嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
比起早年每年只有個位數的律師錄取名額，從民國七、八零年代開始逐漸增加，甚至到筆者錄取的101年，當年也同時錄取965位新科律師。
在許多戲劇（包括前陣子的韓劇非常律師、千元律師、到最近的離婚律師、朝鮮律師，台劇也有正義的算法、最佳利益第二季等精彩戲劇）、新聞媒體的推波助瀾，以及早年諸多前輩在國內社會大放異彩下，律師多半給人有條理、雄辯、強勢、高收入（？）的印象，每每吸引許多學子嚮往，希望有朝一日也能穿著鑲白邊黑袍，在法庭上奮戰爭取勝訴判決。
外觀看似風光、高社經地位的職業背後，讀法律的你，真的想當律師嗎？
如同其他競爭激烈的考試，一般而言，法律系的考生大概最早在大二、大三開始，就要為未來的考試做準備。大部分的考生會透過暱稱「高保志」的補習班（取這三家較為知名的補習班的首字），為學子整理資料，有系統地讓考生閱讀準備，也有許多學子為了爭取更多時間，在就讀研究所的階段繼續準備。更不乏考生本身並非法律系科班出身，而係在出社會後深覺司法規則的重要性，許多大學也有開設學分班供社會人士進修就讀。曾經有聽說考生係以卡車司機的職業錄取司法官的傳說，讓法律行業的組成更加多元。
即使錄取率較早年不到百分之一的情況，現在相對來說「好考」很多，但準備考試的煎熬痛苦，到好不容易在榜單上看到自己的名字（現在因為個人資料保護法的限制，名字有部分會以○表示），箇中滋味只有考生自己能體會。
據說，考生平均要準備三年才能錄取，可見這個現在些微放寬的窄門，對於考生而言，前進的道路仍是艱辛的。不僅要忍受旁人「百無一用是書生」的閒言閒語，「多年寒窗無人問」的孤單，看不到終點的心理壓力，考試的結果也會造成分手擂台，譬如情侶檔一起準備考試，放榜結果只有其中一人上榜，之後因彼此生活經驗的差異而終將分手的故事。
如果你真的想準備律師考試，請一定要抱持平常心。
若是你在應屆畢業或甫畢業不久（大約三年內）就考取，非常恭喜你成為「天選之人」，表示你很有讀法律的實力，請好好珍惜。
若你在年輕時候還沒有受到考運之神的眷顧，請不要灰心，更不要對自己喪失自信。
在業界也有許多強者在四、五十歲的事業高峰，放棄原本光鮮亮麗的工作，只因對法律的興趣與理想，跨行考取律師的。
或者，在經過諸多法律相關行業的洗禮歷練後，你擁有的是實務工作經驗以及人際關係的應對方法，在從事律師這個與人高度相關的行業，一旦你通過考試成為律師，你會更得心應手掌握與當事人的互動，提升你的服務與生活品質。
如果你真的想全職準備考試，請給自己不要超過三年的時間。當下在榜單還沒看到你的名字，只是代表目前的你與上榜緣分還不夠深而已，世界是充滿豐富色彩的，請不要太執著於一時的成敗。
當你踏入律師行業後，若你選擇從事受僱，漫長的工時與吃重繁瑣的案件研究？趕狀、趕開庭的案件壓力？好不容易完成的書狀被老闆、客戶退回重寫？自認為對案情掌握得很充分透徹，卻禁不起法官的質疑與敗訴判決的刺激？排山倒海的挫折，承受起來會讓你有種重返考生生活的既視感。
若你選擇自行開業，除了也要面對前述的情況，還要擔心每個月是否有案件上門？當案件一多時如何安排處理事情的優先順序？缺乏進帳時如何因應？如何與當事人拿捏分寸？如何兼顧職業與生活？「沒案件也煩，有案件也煩」往往是律師的普遍實際寫照。
律師這行已經不再是金字招牌，如果硬要談上「收入」，除非是頂尖的事務所或者自帶明星氣場的律師，大多數的律師收入實與一般上班族相去無幾。同道們常常在自我解嘲：「若非家裡苦，誰願當律師」，當你踏入這行，真正的挑戰才是開始。
所以，讀法律的你，正在準備律師考試的你，還需要把考試過度看重到犧牲人生其他需要追求的目標嗎？
認真準備，無愧於心，享受過程，接受結果，把自己活得更好更是實際。
●作者：何仁崴／ 律師
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com