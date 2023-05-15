響應518國際博物館日！人權館首映「安康接待室」短片

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「秘密偵訊的空間 安康接待室」紀錄短片將於5月19日在國家人權博物館臉書首次播映。安康接待室是台灣目前保留最完整，於戒嚴期間偵訊政治異議者的秘密空間，兼具不義遺址與文化資產的價值，是民眾認識轉型正義的重要人權教育場址。
其他活動內容包括國家人權博物館在白色恐怖綠島紀念園區推出「2023綠島人權藝術季」，集結國內外跨媒材、類型的創作，以「傾聽裂隙的迴聲」為主題多視角展現白恐歷史，探討綠島地景受到政治與經濟的形塑與轉變，5月17日起在白色恐怖綠島紀念園區登場。
國家人權博物館與烏克蘭女性及性別歷史博物館等單位合作推出「當戰時成為日常：烏克蘭女性的第/天」特展正在展出，5月20日當日由在台烏克蘭團體「烏克蘭之聲」策畫「來自佔領之地，抵抗的聲音」講座，邀請記者、人道主義志工等分享烏克蘭人面對俄羅斯佔領下的流亡和抵抗經驗。
人權館「白色恐怖歷史現場：白色恐怖景美紀念園區主題展」持續開展，民眾可以見證威權統治的空間遺址，也透過主題展認識無數政治受難者付出寶貴青春，被社會長久甚至永久孤立的處境，進而理解威權統治侵害人權的歷史脈絡，攜手省思當代社會如何深化人權觀念。（編輯：方沛清）1120515