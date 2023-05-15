台灣這公司早就「週休三日」！員工曝入職氛圍全變：完全不想擺爛
有網友至「公共政策網路參與平台」發起讓台灣成為亞洲第一個「週休三日」國家的連署，已超5700人附議，政府必須限時回應，消息曝光後引發網友質疑，認為這樣工作環境只會更差、更壓抑。一位應徵上在台荷商的網友表示，他們早已履行週休三日的規則，但進入公司後完全不會想混水摸魚，「一到上班時間就進入戰鬥狀態」，並滿意地認為「這才是能做一輩子（的工作）」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO 4月於PTT發文，說明自己應徵上荷商在台的建築師事務所，休假確實執行「週休三日」方案，因為他們認為「週五」要讓員工好好補充物質或精神上的損耗，例如日常食材採買或被上班日耽誤的興趣培養；「週六」是彌補週五夜晚狂歡或自己對於「時間壓力」的放空與放鬆；「週日」則是週一前的微收心與工作暖身，還有順便調整生理時鐘。
多數人必定質疑「（工作）進度落後怎麼辦？」，老闆說明「我們一直都努力在進度上，業主與設計公司是互相配合而非單方以不人道方式對待，這樣的合作難以細水長流，為了維持設計品質我們寧可拒接案子」，所以原PO表示整間事務所一到上班時間便會進入「戰鬥狀態」，這樣的氛圍會讓員工耳濡目染而願意拼命努力，且公司基本上嚴格執行準時下班，若還擺爛「那就掰掰被辭退」。
原PO感嘆，進入該公司已有一個月，發現老闆很願意用「時間」及「金錢」投資員工，一位前輩向他分享自己入職大約三年才跟上節奏，但老闆願意耐心等待、栽培，雖然薪資沒有立刻年薪破百，但最基層的員工做三年後年薪也將近破百，而且還能週休三日，「這才是能健健康康做一輩子的工作」。