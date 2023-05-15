台灣為何不適合週休三日？「致命原因」曝光：提案人搞錯重點
以現在一般上班族來說，週休二日已經是常態，不過近幾年即便受到疫情影響，台灣勞工平均年總工時已經降到2000小時，仍然位居全球前幾名的行列。對此，就有網友發起連署，要讓台灣成為亞洲第一個「週休三日」的國家，目前有超過5700人附議，政府必須限時回應。不過對此，就有網友討論「台灣其實不適合週休三日吧？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「爆廢公社」貼文指出「現在是5700人代表2300萬人就是了.....大家要不要直接辭職在家當大少爺就好了，台灣其實根本不適合週休三日，除了每天工時會拉得更長以外，事情擠在四天內要做完更硬好嗎....大家覺得這是不是太荒謬」。
貼文一出，不少網友紛紛認同表示「拜託，主要是工時問題好嗎，週休三日每天上班時間變成12小時是有多好」、「國外那套拿來台灣是在搞笑，台灣雇主直接讓你一天上班12小時」、「提案人搞錯重點，我們根本不需要週休三日，我們只需要縮短工時」、「好啊上四天，降薪水有人要嗎，台灣什麼職場環境啊拜託」、「這種事怎麼可能通過....別忘了台灣有加班費要付，工時拉長雇主要多付加班費，誰要讓員工週休三日」。
綜合網友意見，由於勞基法規定，勞工每日正常工作時間不得超過8小時，因此如果要實行「週休三日」，每天工作工時增加的情況下，雇主還要額外支付加班費，根本是多此一舉；而如果不增加工時，則是整間公司停擺多一天的休息日！讓網友認為台灣勞動環境根本不可行，最大主要問題應該「縮短工時」而不是「多休假一天」。