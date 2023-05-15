批雙語政策淪軍備競賽！6成4學生認為雙語教學影響學科學習

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EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖指出，雙語政策要求其他學科用英語授課，然而問卷結果顯示，僅有22.7%的學生認為把英文融入其他學科會提升對其他學科的興趣；僅有19.9%、不到2成的學生認為用英文學習其他學科不會影響該科目學習成效、64.4%學生不認同、15.6%沒意見，顯見大部分學生認為雙語教育負面影響了其他學科的正常教育。
李瑞霖提到，問卷顯示僅有不到4成的學生認為，將英文融入其他學科可以提升學習英文的動機；而這些認同的學生中，有很高的比例，英語能力本身就已經達到甚至超過「B2雙語教師」門檻。
此外，他也引述很多學生在質性回覆指出，2030雙語政策「根本是壓榨英文能力的弱者」。李瑞霖表示，雙語政策若強行實施，無疑是將加劇教育M型化危機，讓雙語政策淪為英文軍備競賽，即少數的強者愈強，卻犧牲了大多數學生應有的學習權益。
撰寫此次調查報告、政大法律系學生許瑞兒補充，沉浸式母語教學推動多年，甚至有沉浸式環境，都未見成效，很難信服英文會有成效，逾4成學生擔憂用英文能力作為衡量競爭力指標，會擠壓其使用母語的空間；雖然有4成5學生認為用英文能力作為衡量競爭力指標，可以讓其在生活中多講英文，但恐導致顧此失彼的狀況，她希望政府能優化部定課程、提供更多經費在母語教學上。
許瑞兒認為，雙語政策會造成原先已經複雜的108課綱制度失焦亂套，學生找不到學習的真正目的與重心，反成政策自打嘴巴下的犧牲品。她分享自身學習經驗，英文的學習更受教師的引導有方、學生自身的興趣等因子驅動，台灣目前評量導向、成績導向的教育，難以容下雙語政策的施行，倘若政策的擬定者不走入教育現場聽取學生、教師與家長意見，只會讓台灣的英文教育越滾越糟糕，產生惡性循環。
國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，據國教盟針對全國家長進行大規模網路問卷調查，其中「擔憂縣市政府如何推動雙語教育」這個問題，近7成家長選填「非常重要」與「重要」，同時交叉比對基本學力與偏鄉資源問題時，發現有63.7%的家長擔憂基本學力問題，另有65.2%擔憂偏鄉資源問題，顯示家長對於雙語政策推動上面是有很大疑問與擔憂。
全國家長團體聯盟理事長蕭東原說，雙語政策在執行方面，師資未到位、城鄉資源落差、學生基礎英文程度不足等；而加強英文教育跟雙語政策是不同層面的議題，甚至牽涉到國家整體的語言政策，因此不論是在政策面和執行面，都要做通盤的檢視、討論跟調整。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，4月7日在公共政策網路參與平台提案的停止雙語政策連署，就是由全教總、學生團體、關心台灣語言政策的學者共同倡議，在不到3天內就衝破成案門檻，凸顯錯誤的雙語政策已嚴重干擾正常教學、影響多數學生學習權益。
侯俊良表示，雙語政策已經對教學現場造成嚴重影響，包括雙語教師甄選過程中，對學科要求降低，教甄學科分數弱、英文成績強，擔憂這樣的師資結構只強化英文，會讓學科品質產生落差；全教總認為英文是學科，若當成教學工具、不管融入哪一科，都會產生雙貧乏現象，亦即學科學不好、也影響英文學習；另外，雙語教學也強化城鄉差距，包括師資不穩定，偏遠地區學校師資流動高、願意去的教師少，城鄉學習品質就有落差，學生接收雙語刺激有差距，如台北市學生日常碰到外國人機會、接觸訊息比偏遠地區多。
EdYouth呼籲，2030雙語政策應全面重新檢討、政策經費應該用在強化108課綱的落實（優化既有部定英文課程、支持各校語言選修課程開設等）、關係兒少的重大政策擬定應讓學生參與表意，並要求行政院給予明確回應。