小吃店徵「舀麵線」！月薪7萬仍要離職　眾人搖頭：不如去跑外送

越南美女主持人薔薇辦講座　分享為人之母經驗談

▲來自越南的范瑞薔薇想要對天上的媽媽說聲「我愛您」。（圖／移民署提供）
▲來自越南的范瑞薔薇想要對天上的媽媽說聲「我愛您」。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

看到電視裡的主持人，舉手投足間充滿著優雅及自信，無論多生僻的國字都難不倒她，沒想到主持人竟然是來自越南的范瑞薔薇。來台多年的薔薇，事業有成，她感謝母親的栽培，要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」(越語發音:宮吞美)，意思是「我愛您」。

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天生即具有亮麗的嗓音，並且從小就對華文特別有興趣的范瑞薔薇，大學時選擇來台就讀廣播電視學系。薔薇優秀的表現從競爭激烈的廣播及電視圈脫穎而出，除了參與電視劇演出，也成為越南語節目的主持人，就是想要讓身處台灣的越南同鄉，可以用熟悉的語言去了解台灣及國際間的大小事。

來台多年的薔薇，現在事業有成外，也在台灣找到幸福的另一半，成為兩位寶貝女兒的母親。隨著母親節的到來，移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請范瑞薔薇分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴。課程中安排學員一同手作康乃馨花束，感謝母親賦予生命並用愛陪伴孩童成長茁壯。

身兼新住民的身分，薔薇了解各種階段在異國的辛苦，除了語言學習外，也要適應不同的文化差異。在跨文化家庭出生的混血兒，該如何讓他們去學習欣賞彼此的不同，並內化成為自己獨有的文化底蘊呢？薔薇分享她的小祕訣，便是透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，讓身處台灣的孩子與越南家人仍然可以相處融洽。

薔薇在職場上擔任著主持人雖然忙碌，但她與孩子們的互動充滿著愛與幸福，不管是大女兒還是小女兒，都是心中的寶貝。薔薇也與學員分享一句在這節日最重要的越南語，不僅對自己的母親說，也要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」，意思是「我愛您」。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，想家探望母親的移工朋友請留意，目前移民署有「擴大逾期停(居)留的外來人口自行到案專案」，自今(112)年2月1日起至6月30日止，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施，移民署將協助辦理返國手續，使在台滯留的外來人口可以安心並儘速返回家鄉，與家人共度溫馨節日。相關「擴大逾期停（居）留自行到案專案」資訊，可撥打多國語言免付費專線0800-024-881洽詢。

▲移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請范瑞薔薇分享親子相處之道。（圖／移民署提供）
▲移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請范瑞薔薇分享親子相處之道。（圖／移民署提供）

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