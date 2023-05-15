越南美女主持人薔薇辦講座　分享為人之母經驗談

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來台多年的薔薇，現在事業有成外，也在台灣找到幸福的另一半，成為兩位寶貝女兒的母親。隨著母親節的到來，移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請范瑞薔薇分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴。課程中安排學員一同手作康乃馨花束，感謝母親賦予生命並用愛陪伴孩童成長茁壯。
身兼新住民的身分，薔薇了解各種階段在異國的辛苦，除了語言學習外，也要適應不同的文化差異。在跨文化家庭出生的混血兒，該如何讓他們去學習欣賞彼此的不同，並內化成為自己獨有的文化底蘊呢？薔薇分享她的小祕訣，便是透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，讓身處台灣的孩子與越南家人仍然可以相處融洽。
薔薇在職場上擔任著主持人雖然忙碌，但她與孩子們的互動充滿著愛與幸福，不管是大女兒還是小女兒，都是心中的寶貝。薔薇也與學員分享一句在這節日最重要的越南語，不僅對自己的母親說，也要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」，意思是「我愛您」。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，想家探望母親的移工朋友請留意，目前移民署有「擴大逾期停(居)留的外來人口自行到案專案」，自今(112)年2月1日起至6月30日止，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施，移民署將協助辦理返國手續，使在台滯留的外來人口可以安心並儘速返回家鄉，與家人共度溫馨節日。相關「擴大逾期停（居）留自行到案專案」資訊，可撥打多國語言免付費專線0800-024-881洽詢。