全臺首座！北榮重粒子癌症治療中心開幕　每年保留2%容額給弱勢

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陳威明說明，北榮重粒子癌症治療中心於民國108年1月正式動工，109年6月建築及基座完工，創下15個月內完成建築物本體的紀錄，並與日本技術團隊無縫接軌，20個月內完成設備安裝驗證，興建過程中雖遭逢新冠疫情肆虐全球，但在北榮與所有工程與技術團隊的共同努力之下，克服一切困難，終能如實、如質峻工，在日本輸出海外重粒子設備中，北榮重粒子癌症治療中心最快開始治療病人，也是全世界第14座運轉中的重粒子中心，今天也是臺日醫療合作的新里程碑。
陳威明也特別向所有參與這個計畫的醫療團隊、工程人員、國內外技術團隊致敬，大家不僅共同創造了一個嶄新的癌症治療中心，更是提升臺灣醫療的國際能見度，從今天起國人不必遠渡重洋，就能在臺灣接受世界級的重粒子治療，也為癌症病人帶來新希望。
陳威明強調，病人的勇氣與堅強是重粒子團隊進步的動力，北榮是為病人而生，將秉持「視病猶親、追求卓越」的初衷，為每一位需要幫助的病人提供最好的照顧和治療，遠離癌症的恐懼，重拾健康和幸福的人生。
「重粒子中心正式營運是承擔與責任的開始」，陳威明指出，北榮肩負國家使命，不以營利為考量，會將治療的費用控制在最合理的程度，而且幫助弱勢是臺北榮總必須承擔的社會責任之一，每年將保留2%的容額，提供給最有需要的弱勢病人，讓他們也能得到最有效的治療。
北榮透露，重粒子中心已吸引國際的目光，不僅引起新南向國家的高度關注，全球排名最佳的美國梅約醫學中心已經三度派專家來北榮，並且於4月正式簽訂合作意向書，共同針對重粒子癌症治療及研究進行交流合作。
此外，由於重粒子中心是國內最高能量的同步加速器，不只嘉惠癌症病人，更可協助太空元件的抗輻射驗證，北榮也已和國家太空中心合作，並且在去年8月進行首次福衞八號太空元件抗輻射檢測，未來可望為臺灣太空產業盡一份力量。