特企／夏日質感好眠！HOLA不插電消暑提案　無負擔升級高級寢具

天絲是從尤加利樹的木質纖維中萃取出來的天然材質，透氣性佳同時具有很好的吸濕效果，比起純棉材質更適合台灣入夏之際悶熱潮濕的天氣，讓身體在睡眠中保持清爽舒適。同時絲滑柔順的觸感，能大幅度降低與肌膚以及頭髮的摩擦，很適合敏感肌膚以及想要保持精緻的媽咪。HOLA首推雅緻天絲素色床包，採用100%天絲與織數300織紗，兼具耐用度及韌度；吸濕排汗效果更佳，觸感也更柔軟，加上素色床包更顯簡約，多色搭配選擇也可百搭臥室風格同時帶來清爽氛圍，營造更上一層的舒適睡眠環境。
若想凸顯個人風格，也可增加一些花色來搭配寢具的色系，活力奔放的夏天很適合清爽配色及自然綠意圖騰。蜜葉天絲涼被與采覓天絲涼被，延續了HOLA春夏花草風格，讓你的寢具色系跳脫出來，並讓浪漫新意的花草植物躍上床組，擁有在盎然綠意中慵懶醒來的幸福感。不太喜歡冰涼觸感的人，也可選擇天絲和亞麻混紡的庫斯科天絲亞麻刺繡床被組，同時兼具亞麻吸濕排汗及天絲的柔軟涼爽特性，簡約大方的刺繡點綴風格，兼顧設計感和實用性。
換季時，媽媽最擔心的就是小朋友皮膚敏感搔癢，HOLA了解媽媽的苦心，也為肌膚細膩的孩童打造專屬天絲防蟎床寢，呵護孩子敏感的肌膚。天絲親膚柔順，且擁有極佳的防蟎抗菌效果，狗狗、兔子、太空冒險等童趣的圖案增加夜晚親子時光的療癒溫馨氛圍，也給孩子一個零「敏」的夏天。
平常捨不得的，搭配母親節優惠入手正是好時機，在這個專屬母親的日子裡，不妨對自己好一點，換上舒適的寢具，慰勞一整年的辛勞。即日起至5月17日期間，線上消費滿1200元現折100，實體門市消費全館滿3,000送300元，指定商品點數10倍送（相當於售價9折）、且憑特力愛家卡點數1點（相當於1元）可換得「美女子」抽獎卡，張張有禮，最高可抽中一萬點（相當於一萬元）購物金或整單免費！
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