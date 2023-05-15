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中捷行控中心判讀有誤？　議員：徹底檢討

▲議員表示，中捷應該將新實施的SOP演練，讓站務、保全、行控工程師等人員都熟悉因應作為(圖／柳榮俊攝2023.5.15)
▲議員表示，中捷應該將新實施的SOP演練，讓站務、保全、行控工程師等人員都熟悉因應作為(圖／柳榮俊攝2023.5.15)

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會今(15)日進行交通地政業務質詢，中捷綠線10日發生列車撞上掉落在豐樂公園站工程吊臂的死傷事件，民進黨市議員江肇國、李天生、蔡耀頡、張家銨等質疑，行控中心在事發當下接獲高達16次通報50N警報的判讀有誤，讓列車正常發出造成乘客傷亡，且事發至今中捷總經理仍認為判定為台電跳電沒有缺失，這樣的態度怎麼可能徹底檢討並維護乘客安全。另週四至週日運量人次雪崩式下降，平均每天減少7000人，議員要求擇期全線停駛進行全面安全性檢視，並訓練站務、保全與行控工程師等人員的新SOP演練，確保乘客的生命安全。

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江肇國指出，行控中心配置中第一排負責正線軌道控制、機場調度；第二排專職工程控制與電力控制，包含電梯、手扶梯、空調等；第三排則是控制長、行控中心資訊人員的座位。他質疑，事發當下是中午休息時間，從監視畫面中看出行控中心僅剩三人，且負責正線軌道控制的人員離開座位到第二排撥打電話，顯然人員判讀是台電問題，而不斷往電力控制方向處理，讓列車正常出發離站，最終造成乘客傷亡。


江肇國指出，根據專家說法，軌道電力為避免一邊軌道事故造成供電被攔腰斬斷，通常會沿著上行軌、下行軌分別跳蛙式的佈放電纜，此次高達16次告警的50N警報為三相電力電纜的單相電纜接地，這顯示了大規模連結到數個電纜都顯示短路異常；簡言之，有這麼多22kV電纜接地，就好像發生大地震之類的狀況，正確做法應該是讓列車安全進站、停止行車、巡查軌道，待無異狀後再慢行，直到全線都無虞後恢復正常。但是，行控中心卻判定為「台電跳電」，質疑判讀錯誤，而中捷總經理仍認為處置沒問題，這樣的態度怎麼可能會徹底檢討。


江肇國表示，事發之後的週四至週日加總約為119,000人次；相較事發之前平均週四至週日加總運量約為150,000人次，減少了約30,000人次，平均每天少7,000人次。江肇國強調，中捷事發後透過「目視」檢查沒問題就恢復通車，是相當有疑慮的，且雪崩式的人次下降顯示民眾對中捷失去信心。


江肇國說，中捷應該要擇期停駛，全面檢驗安全性問題，也應該將新實施的SOP演練，讓站務、保全、行控工程師等人員都熟悉因應作為，確保乘客的生命安全，別讓憾事再發生。

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