新北台南警跨區合作緝毒！破獲毒咖啡包分裝廠及兵工廠
新北市政府警察局板橋分局日前接獲毒品情資，發現梁姓男子疑似在台南柳營及善化地區經營毒品咖啡包分裝場，遂與台南市政府警察局麻豆分局、善化分局、新營分局，以及嘉義縣警察局布袋分局等單位共組專案小組，查緝製毒集團。
記者林莞茜／綜合報導
案經專案小組數月監控、蒐證後，整備資料向台灣台南地方檢察署聲請搜索票獲准，於112年5月9日，分持搜索票在台南市柳營區、善化區等地執行搜索，當場破獲毒品咖啡包分裝場及改槍工廠，查扣毒品咖啡包共計284包、毒品咖啡包原料2包、第三級毒品愷他命、梅錠、包裝設備、粉碎機、包裝袋及毒品分裝器具等證物1批、另查扣克拉克改造槍械2把、金牛座改造槍械1把、子彈80餘顆、槍管、彈頭、彈殼、火藥，以及改造槍械工具1批，現場逮捕梁姓及林姓兩名男子到案，詢後分別依槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例移請台南地方檢察署偵辦，並建請羈押梁姓主嫌獲准，警方將持續向上溯源毒品來源、以及追查毒品流向。
毒品咖啡包戕害青少年健康及近期各地頻傳槍擊案件，警方再次強調，守護治安及維護民眾安全，係警察同仁責無旁貸的職責，我們將盡全力執行掃黑、緝毒、肅槍、打詐等工作，貫徹警政署全力打擊不法之決心，除惡務盡，嚴加究辦以安民心，並有效維護市民生命財產安全。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995