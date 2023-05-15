Toyota漲價最狂的車！GR Corolla Morizo Edition零售價直接漲三倍！

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其實在許多地區的汽車零售商是可以直接加價販售車輛，美國許多州都可以這麼做，而在馬里蘭州的Heritage Toyota Owings Mills經銷商將GR Corolla Morizo Edition加價了10萬美金，這輛車原本的建議價格也才51,884美金，折合台幣大約是160萬，但現在要15.2萬美金，折合台幣大約469萬才可以擁有，而且他們還很坦然地表示這是因為Morizo Edition真的太少了，因此適合收藏家擁有，他們也不認為加價10萬美金是什麼不能說的事，總之想要擁有這輛車就是要這麼貴，就看你買不買單。
而Morizo Edition相對於一般的GR Corolla來說，馬力部分沒有增加，不過在扭力部分則是來到40.8公斤米，比一般的37.8公斤米還要更大，車重部分因為後座直接拔除的關係也減輕了45.4公斤，並且換上更性能化的米其林輪胎，在2023年的產量僅有200輛而已，也難怪經銷商可以開出這麼瘋狂的價格，不過車迷們普遍認為原廠應該要針對這樣的加價行為有所控制，像是福特就已經公開表示反對這樣的事情在經銷端發生，畢竟這對於品牌形象來說是一種負面消息，但就算經銷商沒有賣這麼貴，二手市場也會定義出這輛車該有的價格，相信也不會便宜到哪裡去才是。