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Toyota漲價最狂的車！GR Corolla Morizo Edition零售價直接漲三倍！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

如果你的車輛是稀有車，那麼漲價肯定勢在必得，在台灣市場當中像是Jimny就是一個最好的例子，但是像GR Corolla Morizo Edition漲價漲這麼狂的還真的很少見，因為現在這輛車在美國市場當中，零售商開價直接是建議售價的三倍，你要花費將近500萬才可以把車帶回家。

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GR Corolla Morizo Edition數量相當稀少，也帶動了他的車價成長許多。
GR Corolla Morizo Edition數量相當稀少，也帶動了他的車價成長許多。
其實在許多地區的汽車零售商是可以直接加價販售車輛，美國許多州都可以這麼做，而在馬里蘭州的Heritage Toyota Owings Mills經銷商將GR Corolla Morizo Edition加價了10萬美金，這輛車原本的建議價格也才51,884美金，折合台幣大約是160萬，但現在要15.2萬美金，折合台幣大約469萬才可以擁有，而且他們還很坦然地表示這是因為Morizo Edition真的太少了，因此適合收藏家擁有，他們也不認為加價10萬美金是什麼不能說的事，總之想要擁有這輛車就是要這麼貴，就看你買不買單。

而Morizo Edition相對於一般的GR Corolla來說，馬力部分沒有增加，不過在扭力部分則是來到40.8公斤米，比一般的37.8公斤米還要更大，車重部分因為後座直接拔除的關係也減輕了45.4公斤，並且換上更性能化的米其林輪胎，在2023年的產量僅有200輛而已，也難怪經銷商可以開出這麼瘋狂的價格，不過車迷們普遍認為原廠應該要針對這樣的加價行為有所控制，像是福特就已經公開表示反對這樣的事情在經銷端發生，畢竟這對於品牌形象來說是一種負面消息，但就算經銷商沒有賣這麼貴，二手市場也會定義出這輛車該有的價格，相信也不會便宜到哪裡去才是。

這輛車原本的建議售價只要5.2萬美金就可以擁有，但現在經銷商卻表示要加價10萬美金才可以購買。
這輛車原本的建議售價只要5.2萬美金就可以擁有，但現在經銷商卻表示要加價10萬美金才可以購買。
Morizo Edition版本直接拔除後座讓車重減輕。
Morizo Edition版本直接拔除後座讓車重減輕。

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