賴清德拋設專案辦公室　時力批：已成立10個、別口號治國

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賴清德昨天表示，未來若能領導國家，將在行政院設專案辦公室，建立區域聯合治理，加強中央和地方合作，解決縣市問題、推動地方建設。
對此，余佳蒨表示，民進黨政府過去7年成立10個專案辦公室、數個國家隊，包含經濟部TPP溝通專案辦公室、總統府新南向政策辦公室、行政院經貿談判辦公室、經濟部智慧機械推動辦公室、行政院洗錢防制辦公室、衛福部少子化對策辦公室、國發會個人資料保護專案辦公室。
余佳蒨續指，還有中央流行疫情指揮中心口罩國家隊、農委會雞蛋國家隊、陸委會台港服務交流辦公室、食藥署智慧醫療器材專案辦公室、經濟部5G AIoT創新園區專案辦公室、行政院打詐國家隊、蔡總統資安國家隊及行政院打詐辦公室。
余佳蒨質疑，政府聲稱要透過辦公室、國家隊，集結國家資源推動各式政策，但這些專案辦公室和國家隊的對應政策琳瑯滿目，既找不到解方、不積極推動修法，也不投入人力預算，只是讓政府組織疊床架屋，根本沒辦法解決任何問題。
余佳蒨指出，即將代表民進黨競選總統的賴清德，仍然搞不清楚地方建設的癥結所在，就急著宣布成立更多專案辦公室，不禁令人質疑，「難道民進黨執政的治國之道，只剩下滿天飛的專案辦公室跟國家隊嗎？」
余佳蒨向民進黨政府呼籲，民眾真正期待的，是政府能夠具體解決人民所面對的困境，而非口號治國，成立各式各樣國家隊、辦公室，卻完全無法回應人民的訴求。
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