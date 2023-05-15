車輛不禮讓行人　議員：沒配套行人更地獄

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台中市議會今(15)日進行交通地政業務質詢，議員陳文政憂心，台中市目前行人友善號誌數量不足，在大執法下，恐讓行人處境「更地獄」。陳文政出示警政署5/1公布的執法標準，僅說明取締標準是以車輛和行人的距離為基準，完全沒有「減速」「停下」等警示。他說，難道是車輛跟行人要比誰快嗎？車輛趕快通過就不會被抓，還是行人用跑的就能讓車輛違規？
陳文政強調，要讓行人比車輛更早走到定位，最重要的，就是透過行人早開號誌或行人優先號誌，比車輛更早走，才能確保行人的安全與權利。而台中市目前行人優先或早開的號誌數量僅有30處，明顯不足，呼籲市府針對人潮眾多處，如學校、醫院、市場周邊號誌現在立即調整，且逐步增加全市行人友善號誌數量，讓台中能「行得安心」。
陳文政也強調，將車輛停下禮讓行人，在台北市以及國外先進城市稀鬆平常，但在台灣其他縣市反而像是稀有動物，還會被後車安喇叭催促，建議市府要強化宣導，才能一步步建立良好的駕駛文化與價值，讓交通環境更加友善。
交通局副局長江俊良指出，為提升行人安全，交通局持續邀集相關單位研議檢討路口交通狀況，於行人量大、學校、醫院等交通重要節點規劃行人專用時相，將車輛與行人通行路口時間區分，目前全市共設有31處行人專用時相，將持續檢討，因應各路口行人及車流交通量及道路條件，逐步設置相關交通管制措施，提升通行安全。
江也表俊良示，提升行人交通安全是普世價值，除路口交通措施改善外，也將加強用路人交通安全宣導，並持續協同監理所、教育局、警察局等各機關單位，至學校或相關據點進行宣導。