特企／龜甲萬綠色小當家食驗營增進親子力！從中學習食育觀念

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活動中的課程安排上也別具巧思，居住在都市的小朋友們鮮少近距離觀看到蔬菜，在食物採集的環節讓小朋友親自採集香草、蔬菜。搭配簡單的薄荷、檸檬就成為了一杯清涼解渴的飲料。蔬菜也做成香噴噴的窯烤披薩、以及開胃的沙拉。了解選擇健康的食材搭配正確的料理方式，一樣能吃得美味又健康。值得一提的是，課程中小朋友更獨立完成DIY 料理，在備料、料理、調味、清潔環節全憑一己之力，過程中深刻體會到平日媽媽料理的辛勞，活動結束後紛紛表示：「未來會體恤媽媽的辛苦，也會努力把料理吃完，對於廚房家務也會更積極！」
習慣加工食物的小朋友們在講師的講解下也慢慢將「原型食物」的觀念於心中扎根，藉由手搓愛玉課程的安排，學習真假食物的辨別。也教導小朋友一些營養標示的觀念，例如營養標示越前面的代表使用的成分越多，只要掌握這好習慣未來也可以能避開假食物的地雷！
除了食材認識，觀念累積的課程外，料理美味的源頭在於醬油，現場也公布龜甲萬醬油釀造的秘密，原來小小一罐的醬油需要歷經這麼多步驟、與堅持才能成為我們料理調味的神隊友！嚴選非基改原料，透過製麴環節嚴格控管濕度以及溫度，再接著發酵環節，其中製醬人員還需要不定時攪拌確保醬麴均勻地與空氣混合，並透過顏色、氣味反覆觀察，最後到壓榨及調配包裝。過程中需歷時3-6個月歷經層層環節，最後淬鍊出一滴滴安心美味的醬油。承襲日本300多年傳統釀造工藝製成的醬油一口即能感受一滴入魂的奧秘。
課程的安排讓小朋友們的飲食觀念大躍進，連陪同來的家長們也覺得收穫滿滿，家長們紛紛表示「這個活動真的很有意義，沒想到孩子可以這麼投入在課程中，真的受益良多」更有家長於活動後來訊「活動後對綠色食材的選擇更注意了，孩子也很樂意幫忙食物的製作與備料喔!」，所謂飲食觀念不僅是教導如何辨別吃，飲食背後是文化、是人與土地的關係、更是家庭間的親子時光。龜甲萬表示已將「食育」視為企業的社會責任，期待藉由食育累積讓更多下一代吃得健康，吃出好能力。