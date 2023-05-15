讚游淑慧才貌雙全、實力旗鼓相當　王世堅：盼是君子淑女之爭

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王世堅稍早受訪表示，自己聽到游要選同區立委的消息「嚇一跳」，早上在議會兩人也以碰面，還小聊了一下，以為她大概不會來選；不過他也表示，自己非常歡迎游淑慧來挑戰，稱讚游淑慧服務基層非常認真，但他自認也不會輸游，因為自己是在大同區出生，有熟識的人脈，也在大同區服務20年，兩人的實力應該是「旗鼓相當」。
王世堅表示，之所以覺得游淑慧參選士林大同區立委很意外，是因為認為游在議會問政表現或地方服務都做的很深入，以為她會一直在港湖區繼續服務，不過不管是哪個黨推派的候選人，他都歡迎、接受。
媒體詢問會不會認為游是落跑選立委?「不會」王世堅說，那是初選過程用來打擊對手用的名詞，認為初選結束後，各政黨對於這個名詞就不要再拿來用。
王指出，自從有選舉以來，在各黨的提名條例中，並沒有針對議員參選立委或立委參選縣市長這部份有所限制，其原因就是希望鼓勵人才流通，「如果大家對這個做限制，將會保障現任立委或現任縣市長。」
王世堅提到，經過這次民進黨内初選過程，他學到很多，未來不會再像初選那樣回嘴還手，「以後被打被罵都應該不還手也不還口，這才是最高境界，這一點我在初選時還沒做到」，他也相信游淑慧不會藉由打罵當做勝選利器，「希望未來選舉是一場很良性的君子淑女之爭。」
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