近6千人連署周休3日　鄭文燦：向提案者報告全世界發展趨勢

讚游淑慧才貌雙全、實力旗鼓相當　王世堅：盼是君子淑女之爭

▲ 國民黨台北市議員游淑慧傳出將於明早宣布參選北市士林大同區立委，對戰民進黨王世堅。（圖／新頭殼）
▲ 國民黨台北市議員游淑慧傳出將於明早宣布參選北市士林大同區立委，對戰民進黨王世堅。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

國民黨台北市議員游淑慧傳出將於明早宣布參選北市士林大同區立委，對戰民進黨王世堅。王獲知後回應表示，歡迎游淑慧來挑戰，大讚游才貌雙全、實力與自己旗鼓相當。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今(15)日證實，游淑慧將代表國民黨出戰北市第二選區（士林、大同）立委，對上聲量極高的綠營市議員王世堅，市黨部將於明早召開記者會正式對外說明。

王世堅稍早受訪表示，自己聽到游要選同區立委的消息「嚇一跳」，早上在議會兩人也以碰面，還小聊了一下，以為她大概不會來選；不過他也表示，自己非常歡迎游淑慧來挑戰，稱讚游淑慧服務基層非常認真，但他自認也不會輸游，因為自己是在大同區出生，有熟識的人脈，也在大同區服務20年，兩人的實力應該是「旗鼓相當」。

王世堅表示，之所以覺得游淑慧參選士林大同區立委很意外，是因為認為游在議會問政表現或地方服務都做的很深入，以為她會一直在港湖區繼續服務，不過不管是哪個黨推派的候選人，他都歡迎、接受。

媒體詢問會不會認為游是落跑選立委?「不會」王世堅說，那是初選過程用來打擊對手用的名詞，認為初選結束後，各政黨對於這個名詞就不要再拿來用。

王指出，自從有選舉以來，在各黨的提名條例中，並沒有針對議員參選立委或立委參選縣市長這部份有所限制，其原因就是希望鼓勵人才流通，「如果大家對這個做限制，將會保障現任立委或現任縣市長。」

王世堅提到，經過這次民進黨内初選過程，他學到很多，未來不會再像初選那樣回嘴還手，「以後被打被罵都應該不還手也不還口，這才是最高境界，這一點我在初選時還沒做到」，他也相信游淑慧不會藉由打罵當做勝選利器，「希望未來選舉是一場很良性的君子淑女之爭。」

查看原文

延伸閱讀：

對戰王世堅！游淑慧確定選北市士林大同區立委 明早對外宣布

終結行人地獄惡名！交通部：全台547處路口適用「行人專用時相」


游淑慧決定參選北市士林大同區立委，對戰民進黨王世堅。 圖：周煊惠 ／攝（資料照）
游淑慧決定參選北市士林大同區立委，對戰民進黨王世堅。 圖：周煊惠 ／攝（資料照）

參戰士林、大同立委對決王世堅　游淑慧盼君子之爭：要用陽光打法

王世堅預言「不選總統爭立法院長」　柯文哲：賭吞曲棍球怎麼樣？

王世堅、于美人參選2024立委　黃珊珊：衷心祝福好友

王世堅初選勝出！鄭文燦：經黨內民主程序會獲支持

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀