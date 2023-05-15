Audi Sport GmbH即將迎來40週年，750萬元起Audi RS 6 Avant performance / RS 7 Sportback performance 強悍上市

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40載輝煌歷史 締造賽事傳奇與多元性能車款陣容
旅程始自1983年，前身為quattro GmbH 的Audi Sport GmhH 將於今年迎來成立40週年。Audi Sport GmhH負責操刀打造Audi Sport R/RS 高性能車系、運動賽事策略，以及Audi定製化服務與品牌精品。Audi Sport領軍四環品牌征戰Le Mans利曼24小時耐久賽、DTM 德國房車大師賽、Formula E 及DAKAR Rally達卡拉力等各大賽事，拿下輝煌戰績；更宣布將於2026年首度加入Formula 1賽事殿堂。
Le Mans利曼常勝軍：Audi 自1999年加入至2016，從使用Audi R8 當家跑車到Audi R18
e-tron quattro hybrid 油電混合科技，取得13次冠軍頭銜紀錄，多年賽事經驗也將許多創新科技應用於量產車研發上。
DTM德國房車賽：參賽從2004年啟程，至今DTM賽事歷史上唯一連續三年赢得冠軍的汽車製造商，參賽截至2020年，奪得12座冠軍寶座。
Formula E 電動方程式賽車：Audi 從2016/2017賽季正式加入，以戰駒Audi e-tron FE04勇奪2017/2018賽季車隊總冠軍，歷經多年共征戰84場比賽持續精進純電科技技術，拿下兩次冠軍頭銜與站上無數次例行賽頒獎台。
DAKAR Rally達卡拉力賽：自2022年開始Audi 首次以Audi RS Q e-tron 與其創新純電動力系統挑戰DAKAR Rally 達卡拉力賽，即獲得4個賽段勝利及14次頒獎台佳績，至今持續為未來賽季做優化準備。
Audi Sport團隊將多年來的賽道經驗和動力科技上投入量產車款研發，至今擁有經典五缸RS 3 Sportback性能鋼砲、運動轎跑Audi RS 5 Coupé | Sportback 、性能旗艦休旅Audi RS Q8至性能純電轎跑RS e-tron GT等多元強悍產品陣容。2022年Audi Sport 整體全球市場表現亮眼，共交付45,515 台至消費者手中，較2021年成長15.6 % 。台灣市場不惶多讓，Audi Sport車系不僅佔2022年台灣總銷售量的11%，與全球市場相較，Audi Sport車系在台灣總銷量的佔比為全球排名第7，足以可見消費者對於Audi Sport車系的支持喜愛。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「Audi 目前於台灣市場提供多達14款Audi Sport車款選擇，每個Audi Sport車款都代表Audi 對性能表現的追求，豐富的歷史傳承也造就獨一無二的魅力。很開心今天能邀請到不同世代的Audi RS 6 Avant車款及車主參與，以傳承方式迎接新世代Audi RS 6 Avant performance、Audi RS 7 Sportback performance，滿足國內性能車迷的期待。」
純粹性能令人陶醉Audi RS 6 Avant | RS 7 Sportback performance
Audi 於2002年推出第一代Audi RS 6 Avant plus (C5)，以令人深刻的性能表現和出色日常實用性為高性能旅行車奠定基準，發展超過20年，一次次突破極限設立新境界，歷代RS 6 Avant 車款不僅廣獲全球車迷津津樂道，而其的性能調校精髓亦應用於RS 車款系列中。
Audi Sport 迎來最新成員－Audi RS 6 Avant performance與Audi RS 7 Sportback performance。 「performance」意指性能更強悍、更快速，雙車款皆搭載強勁4.0升V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可發揮最大馬力達630hp(較上一代提升30hp)、最大扭力達850Nm(較上一代提升50Nm)，從0到100公里/小時加速，僅需3.4秒，整體優於歷代表現；透過引擎室、車輛內部隔音裝置優化，帶來更精緻的聲浪體驗及輕量化效果，車重減輕達8公斤。同時雙車款標配進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統 (DRC) 與動態全輪轉向系統，極速最高可達280 公里/小時(km/h)。另消費者可透過客製化選配將極速提升至305公里/小時(km/h)，搭配陶瓷前後煞車碟盤，達到更輕量化效果。
渾身是勁 精準動態駕馭
動力配置搭載4.0升V8 雙渦輪增壓汽油引擎、換檔速度更快的八速tiptronic變速箱，以及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。新式中央差速器以40：60的比率分配動力至前後軸，如遇路面濕滑路面，將自動施加更多驅動扭力至具更好牽引力的輪軸上。其中最高可分配達70%動力至前軸，或最高85%動力至後軸。藉由更輕、更緊湊的中央差速器，優化整體駕駛動態，提供精準的過彎轉向反應。
performance車型內皆有Audi drive select 可程式車身動態系統讓駕駛可選擇偏好的駕駛特性，除標準模式：efficiency、comfort、auto、dynamic，更提供兩種可自定義的RS專屬RS1和RS2模式。另透過變速箱軟體優化，能使各駕駛模式之間感受更加獨立鮮明，切換至dynamic 駕駛模式或S檔位時，透過控制單元的軟體更新，讓S模式負載更為緊密，進而提升加速反應，藉由機械科技及引擎軟體控制單元的提升，帶來整體更靈活的駕馭感受。
賽道RS基因 更具設計張力的性能塗裝
新一代Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 標配更具侵略運動氣息的「消光鈦灰套件」，車身外觀設計從前後保桿飾板、車頂架、車側窗框、車側後視鏡罩至側裙飾板，由消光鈦灰質材包覆，打造更具獨特辨識度的風格。針對偏好運動風格的消費者，亦提供「消光碳纖維外觀套件」供選配。於外觀車色提供多達12款以上車色選擇，包含金屬漆星夜藍以及消光朝露銀與消光星夜藍等3款全新車色。
Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance搭載HD matrix 高階矩陣式LED極光頭燈組，不僅提供精準清晰的照明度，頭燈內更配有RS 專屬獨有暗色飾條，搭配動態指示方向燈，給予更耀眼的視覺張力。視線移動至外觀細節，雙車款亦提供達7款鋁圈設計樣式，其中四款為全新22吋高性能輕量化鍛造鋁圈樣式，5輻Y型設計搭配四種顏色可供駕駛喜好搭配。
進入車艙前，雙車款室內細節皆注入RS 賽道元素，皆標配RS performance 專屬四門LED迎賓燈、RS專屬Valcona 真皮跑車座椅搭配蜂巢格紋及紅色或藍色縫線，創造出動感賽道氛圍。於滿足性能動感駕馭同時，Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 擁有寬敞的車室空間，後座椅背傾倒後可分別擴充最大至1,658公升與1,382公升。如欲了解更多產品相關細節資訊，請洽詢Audi Taiwan官網或全台Audi授權展示中心。
【Audi RS 6 Avant performance｜RS 7 Sportback performance 建議售價】
Audi RS 6 Avant performance NT$ 750萬
Audi RS 7 Sportback performance NT$ 780萬