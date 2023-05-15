台中LaLaport明開幕！Lady M送千層蛋糕 高木和牛食堂米飯無限吃
來自美國紐約，被列為「美國十大蛋糕」的頂級甜點品牌 Lady M，台中LaLaport店將於明(16)日正式開幕，內用區同步開放，5/16-5/18開幕首三日，前30組外帶消費，凡購買蛋糕即贈送「原味千層蛋糕乙片」、前 10 組內用消費，凡達該桌低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」。另外，人氣超高的焙茶千層蛋糕的最後販售日為 5/31。
記者葉盛耀/綜合報導
Lady M台中LaLaport店明日正式開幕，為台中區第二家門市，5/16-5/31將採現場候位制，6/1起可開放線上訂位服務。慶開幕推出專屬優惠。5/16起凡消費滿 NT$1200 元，即贈品牌午餐袋乙個。5/16-5/18 開幕首三日，也推出前 30 組外帶消費，凡購買蛋糕即贈送「原味千層蛋糕乙片」；前 10 組內用消費，凡達該桌低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」。
Lady M也公告，人氣商品焙茶千層蛋糕(9 吋2,800 元/切片280 元)即將進入尾聲，最後販售日為 5/31，嚴選日本靜岡焙茶，經高溫烘炒大幅降低茶葉的苦澀，溫和順口獨特的茶香，融入薄透的手煎餅皮及滑順不甜膩的鮮奶油中，選用沖繩黑糖及焙茶，經特製而成的果凍球點綴於頂層面，馥郁茶香富有層次。
進駐台中LaLaport有不少名店，乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」亦是5月16日於台中三井Lalaport開幕登場，主打「和牛主餐」、「日本米飯無限吃」、「日風野菜自助吧」3大美味，打造全台第一家和牛主題家庭餐廳。日式主餐599~988元，享有日本米白飯無限供應，加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽。