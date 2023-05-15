台中公司「週休三日」已2年！老闆親曝心聲　揭年終真相

台中LaLaport明開幕！Lady M送千層蛋糕　高木和牛食堂米飯無限吃

▲Lady M台中LaLaport店明日正式開幕，推出指定消費送千層蛋糕。（圖／Lady M提供）
▲Lady M台中LaLaport店明日正式開幕，推出指定消費送千層蛋糕。（圖／Lady M提供）

記者葉盛耀/綜合報導

來自美國紐約，被列為「美國十大蛋糕」的頂級甜點品牌 Lady M，台中LaLaport店將於明(16)日正式開幕，內用區同步開放，5/16-5/18開幕首三日，前30組外帶消費，凡購買蛋糕即贈送「原味千層蛋糕乙片」、前 10 組內用消費，凡達該桌低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」。另外，人氣超高的焙茶千層蛋糕的最後販售日為 5/31。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lady M台中LaLaport店明日正式開幕，為台中區第二家門市，5/16-5/31將採現場候位制，6/1起可開放線上訂位服務。慶開幕推出專屬優惠。5/16起凡消費滿 NT$1200 元，即贈品牌午餐袋乙個。5/16-5/18 開幕首三日，也推出前 30 組外帶消費，凡購買蛋糕即贈送「原味千層蛋糕乙片」；前 10 組內用消費，凡達該桌低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」。

▲前 10 組內用消費，達低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」，該口味也將供應至5月底。（圖／Lady M提供）
▲前 10 組內用消費，達低消即贈送「焙茶千層蛋糕乙片」，該口味也將供應至5月底。（圖／Lady M提供）
Lady M也公告，人氣商品焙茶千層蛋糕(9 吋2,800 元/切片280 元)即將進入尾聲，最後販售日為 5/31，嚴選日本靜岡焙茶，經高溫烘炒大幅降低茶葉的苦澀，溫和順口獨特的茶香，融入薄透的手煎餅皮及滑順不甜膩的鮮奶油中，選用沖繩黑糖及焙茶，經特製而成的果凍球點綴於頂層面，馥郁茶香富有層次。

進駐台中LaLaport有不少名店，乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」亦是5月16日於台中三井Lalaport開幕登場，主打「和牛主餐」、「日本米飯無限吃」、「日風野菜自助吧」3大美味，打造全台第一家和牛主題家庭餐廳。日式主餐599~988元，享有日本米白飯無限供應，加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽。

▲乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」也進駐台中LaLaport，主打家庭客群，推出多樣的和牛主餐。（圖／記者葉盛耀攝）
▲乾杯集團新品牌「高木和牛食堂」也進駐台中LaLaport，主打家庭客群，推出多樣的和牛主餐。（圖／記者葉盛耀攝）

台中LaLaport北館4月試營運！300家專櫃、親子童樂園玩翻

LaLaport「北館」必逛品牌！大創進階版「threeppy」首登台中

乾杯新品牌「和牛主餐599元起」　加99元哈根達斯、沙拉吃到飽

台中LaLaport「北館」今試營運！官方宣布：2024年前進南港

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀