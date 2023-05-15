雙胞胎女星泰國狂買3間房！超佛價格公開 嗨喊：大學生都買得起
現年42歲的女星佩佩（蔡佩伶）與姐姐依依（蔡依伶）是演藝圈知名的雙胞胎，除了外型亮眼、多才多藝外，對於投資經營也是相當了得。今（15）日佩佩就驚喜宣布，她已經在泰國成功入手第3間房子，不僅交通便利，位置還是在市中心，而且房價才180萬元台幣，直呼：「可能現在大學生就買得起了。」
記者詹鎰睿/綜合報導
佩佩在臉書透露，這間房子是在泰國曼谷的市中心，位置在3個捷運線的交匯點，「其中一條線正在蓋，我就先買了，還好動作快搶到21樓，view才會很漂亮！」再加上旁邊就有四大百貨和賣場，讓她預估房價至少漲2倍以上。
此外，佩佩也透露，由於日幣先前因疫情貶值，導致日本房地產市場受到嚴重打擊，讓她嚐到失敗的滋味，但沒想到泰銖竟然完全不受影響，「因為他們就是一個超級國際中心，政府對於外商非常友善，所以才會有很多的外資敢進來，而且曼谷沒有『地震』」。
最後佩佩也公開房價，竟然只要180萬元左右，「因為是預售屋，我只要先繳30萬左右，等到2026年蓋好之後才要繳完全部」，雖然也有其他價格，甚至上千萬的可以選擇，不過因考慮到出租需求，才選擇10坪的大小，再加上泰國當地買房完全不用扣除公設費用，讓她非常興奮，直呼：「我沒有在炫富喔，我一點都不有錢，我買的是剛出社會的人都買得起的房子⋯喔不，可能現在大學生就買得起了。」