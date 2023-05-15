特企／南科第一環「遠雄綠禾」　VIP幸福派對回饋住戶

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當天活動現場有超偶巴士大叔樂團帶來熱情浪漫的演奏，以及Q版似顏繪、調香、小丑歡樂折氣球等多項活動與賓客同歡，更特別準備義大利米其林主廚所研發的創意甜點，讓客戶品嚐米其林一星精緻甜點，現場更有抽獎活動、伴手禮，讓住戶滿載而歸。
遠雄房地產行銷副總馬志忠表示，為了與案名「遠雄綠禾」呼應，這次特別以「無米樂鴨稻糙米」作為伴手禮，此款選用的是台南14號，是最適合糙米的品種，回饋客戶亦同時支持在地農業。
站穩台南重要交通位置C位
「遠雄綠禾」之所以能夠受到廣大客戶愛戴，主要是鹽行國中重劃區地理位置，該區被譽為台南交通動線最強的重劃區，鹽行國中重劃區延續著北外環第三期去年10月完工通車紅利，從「遠雄綠禾」出發，約5分鐘直上北外環長和路匝道，往東接軌南科聯絡道；往西則從永康快速暢行安南、北區、中西區、安平，約15分鐘距離，就可抵達南科與台南市區，站穩台南重要交通位置的C位。
以地段機能來看，鹽行國中重劃區具有中正南北路商圈支撐，擁有藏壽司、麥當勞、星巴克等連鎖名店進駐、既有傳統小吃商圈、超市商店、診所應有儘有，加上鹽行國中為台南重點發展的雙語國中，優質學區能滿足重視子女教育的科技新貴家庭，無論是地段、機能、教育都是客戶選擇的重要關鍵。
三房戶戶邊間 自住客喜愛戶型
此案備受推崇的還有建築規劃，「遠雄綠禾」由李祖原建築師事務所規劃，重劃區收納親水、綠覆資源、基地雙面臨路等特色，給予建築師更大的發揮空間，納入風、光、水、綠要素，透過基地四周退縮綠帶、三棟建築之間的大棟距設計，不僅綠意空間更具層次，也讓客戶一回家就感受到高質感的社區居住品質。
另外，建築平面採「風車型配置」，風車型平面往往因成本、施工難度讓不少建商退卻，「遠雄綠禾」的風車型擺放，讓建築有更多面向接觸自然，引進明亮光線與通風，以35、38坪三房產品為例，戶戶邊間、雙面採光、客、餐廳、臥室、衛浴皆開窗，客廳和餐廳設計讓空氣流通更加暢通；外觀造型採俐落的「斜屋頂」、「錯層陽台設計」，前陽台配置綠化植栽、自動澆灌系統，整體規劃讓自住客更願意買單。
房仲業者指出，鹽行國中重劃區是台南市政府積極發展的重點區域，是少數先有學區進駐、交通完善的重劃區，市府將於五月再標售鹽行國中重劃區精華地，預料土地行情將再創高價，「遠雄綠禾」作為重劃區首發，以地段、品牌、產品規劃優勢，相對擁有保值潛力。