頂級性能再突破，固特異Eagle F1 Asymmetric 6強勢登台，温昇豪型男玩車指南

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百年實戰經驗 創新驅動科技升級
全球輪胎領導品牌固特異今年迎來125周年，百年來致力於研發創新，不斷挑戰未來極限，更於市場需求日新月異的時代下，持續強化科技實力，建立業界科技及效能表現新標竿。固特異運用百年實戰經驗，打造具備智能感應的3D列印球形輪胎、響應自駕車趨勢的可監測道路摩擦力SightLine技術，更持續拓展輪胎科技應用場景，將輪胎技術應用於自動化機器人及美國NASA月球移動方案，運用百年科技創新實力賦能未來。
固特異不僅致力於全方位輪胎科技研發創新，更瞄準高性能胎市場不斷推陳出新，展現品牌市場領導地位。過去於全球各大賽場展現高性能胎實力的Eagle F1系列，今年也正式在台推出全面升級之高階豪華性能胎Eagle F1 Asymmetric 6，融合操控性能與靜音舒適並蓄，開創台灣高性能輪胎市場駕馭操控新高標。台灣固特異輪胎總經理張智森表示：「台灣固特異一直以來秉持『持續創新，一路領先』精神，不斷精益求精，為台灣市場帶來多樣化產品，滿足日新月異的市場需求，最新上市的Eagle F1 Asymmetric 6，相較前一代產品，提供消費者在乾地操控、濕地掌握、降噪水平等三大面向的全方位升級，期許為台灣消費者打造更極致的行路奔馳體驗。」
馳騁公路與賽道的暢快感受 温昇豪不藏私分享型男玩車指南
台灣固特異鎖定追求操控性能的駕駛族群，今年正式在台導入Eagle F1 Asymmetric 6新品，承襲前一代產品卓越表現，為台灣性能車迷、跑車玩家帶來全面升級的駕馭感受。
新品上市記者會現場更邀請演藝圈玩車型男代表温昇豪暢談個人享受駕馭快感的男子日常，温昇豪分享除了經常與圈內好友組成男神車隊相約玩車，身為男神車隊一員，温昇豪也談到：「玩車多年，速度、馬力對我來說當然都很重要，身為跑車資深玩家和爸爸身分的我，最注重的其實是『駕馭性與安全性兼具』，在不同的天氣、不同的乾溼道路上的馳騁當然是非常暢快的感覺，體驗自己能完全駕馭每一次的加速、轉向是非常重要的，固特異Eagle F1 Asymmetric 6就是我近期使用到在提升車子操控性能方面非常優異的一款跑車性能輪胎，提供我高掌握的駕駛感受，又能提供很好的安全性，讓我追求速度過程中不僅能夠享受奔馳的快感，載家人出遊的開車過程也能更放心。」
源自賽道跑車血統與頂規性能集結 全面掌握 駕馭自如
Eagle F1 Asymmetric 6採用最新乾地自控Plus科技，強化輪胎在乾燥路面操控表現，自適應的接地面積及最佳化胎腔形體設計，讓車體在重心移轉時，胎面仍能最大化接觸地面，有效提升柏油路面高速駕駛時的輪胎穩定性及精準操控，利用可靠的抓地力及反應力，讓駕駛行路奔馳更加游刃有餘。
雨戰實力方面，Eagle F1 Asymmetric 6仰賴濕地貼合Pro科技，於輪胎外層採用新型態橡膠化合物，增加輪胎踏面與路面的微細接觸面積，使輪胎更加緊密貼地，增進濕滑路面的煞停及掌控力，成就濕地路面完美操控。且藉由多方面性能升級，Eagle F1 Asymmetric 6擁有更低的滾動阻力，可同步幫助燃油效率及提高電動車的續航里程。
Eagle F1 Asymmetric 6亦兼備創新消音花紋技術，中央肋條採用細花刀槽設計，可以有效減少噪音產生；橫向溝槽則採漸進式導角設計，以達到降低噪音頻率效果，更透過整體重量減輕及空氣動力學側壁設計，降低空氣流動對行駛中輪胎及車體側面氣流影響，帶給駕駛更安靜、舒適的行車感受。
固特異秉持『持續創新，一路領先』品牌精神，不僅在高性能輪胎領域不斷深耕，更持續洞察消費者多元需求，於2021年併購美國品牌Cooper固鉑輪胎，攜手提供互補的產品組合及服務，旗下主力產品全地形越野胎可一次滿足公路暢行舒適氛圍與馳騁野外刺激快感，帶來前所未有的行車體驗，固特異未來也將持續整合固鉑品牌優勢，提供消費者多樣化產品體驗。
固特異Eagle F1 Asymmetric 6於2023上半年已陸續上市17、18吋產品，鎖定運動型及高端豪華車款，隨著全球汽車市場逐步電動化，更同步適用於電動車車款，包含Porsche Boxster、Cayman、Mercedes-Benz B/C/E-Class、BMW 3/4/5 系列及Audi A4/6等。建議售價5,700元起，現於固特異Autocare品牌旗艦店及全台配合銷售店點全面上市，詳情請洽固台灣固特異官方網站。
現購買公司貨將享有體貼周到的售後服務，台灣固特異提供購買公司貨即可享六年品質保固或安心五顧，全新Eagle F1 Asymmetric 6公司貨於胎壁外側刻有三輻式方向盤標記可輕鬆辨別。台灣固特異領先業界的安心五顧內容包含1年路損安心保固、90天滿意體驗保固、1年免費道路救援、採含全胎補償的6年產品品質保固、24小時客服中心等超值保固項目，更多詳細內容請參考台灣固特異官網安心五顧介紹。
為回饋喜愛Eagle F1系列產品消費者，即日起至5月31日，凡購買4條Eagle F1 Asymmetric 6還可參加限定刮獎，有機會刮中Sony智慧顯示器、ViewSonic投影機、家樂福禮券、Eagle F1隨行杯等超值好禮，邀請台灣消費者一起感受極致完美操控的駕馭魅力，更多活動詳情請洽台灣固特異官網活動介紹。
台灣固特異官方網站：https://www.goodyear.com.tw/
台灣固特異配合銷售店點：https://www.goodyear.com.tw/store
Eagle F1 Asymmetric 6產品介紹：https://www.goodyear.com.tw/tyres/goodyear-eagle-f1-asymmetric-6
Eagle F1 Asymmetric 6限定刮獎活動介紹：https://www.goodyear.com.tw/news/f1a6-promotion
全產品6年製造責任保固內容介紹：https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty
安心五顧保固方案內容介紹https://www.goodyear.com.tw/about-us/goodyearwarranty
【Eagle F1 Asymmetric 6產品規格表與售價】
| 產品
| 規格
| 上市時間
| 建議零售價(含稅)
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 205/45R17 88Y
| 2023年上半年陸續推出
| 6,000
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 215/45R17 91Y
| 5,700
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/45R17 94Y
| 5,900
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/45R17 97Y
| 6,700
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/40R18 92Y
| 6,500
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/45R18 95Y
| 7,200
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/40R18 95Y
| 8,300
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/45R18 98Y
| 9,200
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/45R18 100Y
| 9,200
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 255/35R18 94Y
| 9,700
| 產品
| 規格
| 上市時間
| 建議零售價(含稅)
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 205/40R17 84W
| 2023年下半年陸續推出
| 尚未定價
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 205/50R17 93Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 215/40R17 87Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/50R17 98Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/55R17 97Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/55R17 103
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/40R17 95Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/45R17 95Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/50R18 101Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/35R18 92Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/40R18 93Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 255/45R18 103
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 265/35R18 97Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/35R19 88Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 225/45R19 96W
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/35R19 91Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 235/40R19 96Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/35R19 93Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/40R19 98Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 245/45R19 102Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 255/35R19 96Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 255/40R19 100Y
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 275/35R19 100
| Eagle F1 Asymmetric 6
| 285/30R19 98Y