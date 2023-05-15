紫米飯糰熱量低？醫破迷思：「這款」有助瘦身、排便

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▲ 蕭捷健表示，紫米飯糰的熱量比白米飯糰高。（示意圖／Shutterstock）
蕭捷健在臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》發文提到，澱粉主要是由「直鏈澱粉」和「支鏈澱粉」所組成，但只有直鏈澱粉能變成抗性澱粉，「抗性澱粉」是指人體的胃和小腸無法消化的一種澱粉，類似纖維的作用，當抗性澱粉進入大腸時，會變成益生菌的營養來源，不僅能幫助排便，還能產生短鏈脂肪酸、減少發炎，有助於維持瘦素分泌和穩定食慾，如果在減重過程中完全不吃澱粉，或者只吃精緻澱粉，可能會導致腸道菌群營養不良，進而引起便祕等問題。
蕭捷健強調，生香蕉、冷卻的飯、馬鈴薯等都含有較高的直鏈澱粉，但並非所有飯都含有抗性澱粉，也不是所有冷卻後的飯都能降低熱量，一般人常吃的米可以分成在來米（秈米）、蓬萊米（梗米）和糯米3種，泰國米和黑米都是屬於在來米，直鏈澱粉含25％，一般口感較硬，放冷後抗性澱粉含量高；平常吃的白米則屬於蓬萊米，直鏈澱粉含10～15％，若將米放涼再吃，抗性澱粉的含量將從4％增加至14％；至於紫米就是糯米的一種，直鏈澱粉含量僅2～5％，煮起來軟軟黏黏，加上紫米也是一種精緻澱粉，就算放涼了吃，也無法降低熱量。
蕭捷健總結，在同樣去糠的米中，泰國米和黑米的抗性澱粉含量最高，白米排名第二，紫米排名第三，而便利商店的御飯糰比紫米飯糰熱量要低，更有助於降低體重、血糖與腸胃道的健康。
本文經三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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