▲ 不炫但務實！KYMCO 大地名流扮演稱職的中產階級

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從新名流到大地名流，從車名就可以見到其一脈相承的家族基因。確實，從外觀造型、規格配備而言，大地名流有著與新名流高度相同的架構，僅於細節處的稍加潤飾，或許對於時時刻刻關注最新車壇動態的車迷朋友而言，此舉有點新意不夠，但若從產品本身所標的的族群而言，大地名流的各項產品優勢，仍是有十足的吸引力。
首先，要作為一輛全家大小稱職又耐操的代步機種，平順好駕馭的動力表現、穩定且安心的車體與底盤架構絕對必須，大地名流 125 採用 KYMCO 自身研發的 GREEN POWER 高效節能引擎，擁有 9.6ps 最大馬力輸出，雖然在當前動輒 180c.c. 以上的白牌機種而言這不算出色輸出，但輸出順暢、扭力充沛的加速表現而言，從駕駛新手到銀髮族皆輕鬆好駕馭，對於大地名流所目標的族群而言，這點可能比強悍動力來得更為重要。
此外，超越同級的 220mm 前煞車碟盤規格，與 100/90-10 胎寬的配置，給予了精準但不過分犀利的制動力，稍寬的輪胎尺碼，也在直線與彎中的穩定性展現優勢，雖然差異不大，但畢竟所處競爭激烈的國民機種市場中，只要能勝出對手一點，就足以成為取決購買因素的關鍵。
此外，前後縱深達 250mm 的前置腳空間、755mm 的友善座高、670mm 的坐墊長度，還有 33L 的置物箱容積，除了坐墊長度比過往新名流更為增加以外，其餘與新名流的規格無異，這也是 KYMCO 以過往累積的市場口碑所延續而來的產品特色，其中除了置物箱容積仍有進步空間以外，其餘皆可說是與對手平起平坐的友善設計，對於用車者而言，要於腳踏處放置小孩的書包或是購買的生活日用品，或者是身形較為豐腴的夫妻雙載，還是身型嬌小的騎士騎乘，大地名流都能提供輕鬆且好用的感受。
再搭配上像是省力駐車中柱、整合於多功能龍頭鎖一旁的 5V 充電插座、雙掛勾設計、大容量的前置物空間等，更是提升大地名流使用機能的配備。僅可惜過往曾於新名流所搭載的智慧儀表，目前並無出現在大地名流上，大地名流 125 採用傳統指針設計，大地名流 150 則換上液晶儀表板。
從市區道路到近郊山路，大地名流 125 給予了沈穩且足夠的動力支援，熟悉的車身動態與穩定性，清楚展示了一款國民機種該有的表現與定位，雖然沒有運動機種的酷炫設計或讓人驚艷的動力表現，但以比過往新名流更具親和力的售價（鼓煞 59,800 元/碟煞 61,800 元），說明了 KYMCO 拉攏買家的誠意，再搭配全車三年保固的售後服務，大地名流就像是辛苦耕耘努力付出的中產階級般，稱職的扮演著不可或缺的基石角色。