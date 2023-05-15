汪小菲替家人慶生「大膽曝光正臉照」　大S：交由律師處理

陳凱倫罹癌「病床前跪拜失智母親」！吐真實心聲：不想有遺憾

▲陳凱倫去年罹患扁桃腺癌，昨（14）日是母親節，他也與9旬高齡失智的母親合唱，並在病床前跪拜，求母親平安、健康。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）
▲陳凱倫去年罹患扁桃腺癌，昨（14）日是母親節，他也與9旬高齡失智的母親合唱，並在病床前跪拜，求母親平安、健康。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

童星出身、擁有3座廣播金鐘主持人獎的陳凱倫，去年罹患扁桃腺癌，發現病灶後立即開刀，目前病情穩定，持續治療中。昨（14）日是母親節，他在YouTube頻道分享與9旬高齡失智的母親合唱的影片，今（15）日更在臉書發文，表示：「真希望！時間就停留在母親節的午後。」也坦言不想等到失去了才有遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金鐘主持人陳凱倫罹患扁桃腺癌。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）
▲金鐘主持人陳凱倫去年罹患扁桃腺癌。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）
陳凱倫昨日在YouTube頻道發出影片，表示：「我曾經跟媽媽說過，我不想要有任何遺憾，所以不論是春節、或者是母親節，我都要親自向她跪拜磕頭，祝福媽媽平安、健康。」他今日則在臉書發文，表示今年的母親節，他與太太陪著高齡90歲「失智卧病」已久的媽媽，度過一整天清醒互動的佳節，「唱歌，禱告祝福，直到晚上離開前，我想再完成一個願，跪地為媽媽祈福，平安！健康！減輕她的病痛之苦！」

▲陳凱倫（右）到醫院陪伴媽媽。（圖／翻攝陳凱倫YT）
▲陳凱倫（右）到醫院陪伴媽媽。（圖／翻攝陳凱倫YT）
他接著說：「今年初的舊曆年，我剛開刀滿月，仍虛弱不堪；迫不及待年初一，就趕到醫院看我的母親，離去前，當下做了個決定，跪地嗑頭向媽媽祝福拜年。」他坦言自己從小童星演戲起家，骨子裡好強的個性，向來不把螢幕上的情緒帶回家裡，「很少向爸媽表達『我的愛』 」，一直到12年前，他經歷失去兒子陳銳涉刑案的痛苦煎熬後，開始改變自己，勇於表達對家人的愛，「跪在醫院病床前，對我的內心，是需要夠強大的勇氣？慶幸，現在我做到了！我不想，等到那天失去時，痛哭跪拜，為時已晚的遺憾…因為，我也是走在生死交關的路上」。

▲陳凱倫向媽媽跪拜磕頭。（圖／翻攝陳凱倫YT）
▲陳凱倫向媽媽跪拜磕頭。（圖／翻攝陳凱倫YT）
最後，他也表示雖然知道不可能，但心中還是希望時間就這樣停留在母親節的午後：「是多麼幸福，珍貴的時光！相信，有此經歷的朋友，您也心有戚戚焉…互相勉勵！給自己加油！」影片及貼文曝光後，網友們也紛紛留言：「愛要及時、愛要勇敢說出來，媽媽都能感受到，妳感動所有人，很棒了凱倫哥」、「你真孝順，加油喔，您的母親都能感受到的。」


陳凱倫罹癌末期消失開刀！母親淚喊「你不要我了」逼哭他

金鐘主持人陳凱倫罹癌！看太太談復出哭了：她說了算

王思佳「90萬愛馬仕」陷假包爭議！沈玉琳感嘆：如果是我就認了

王思佳假包爭議「意外爆大咖貴婦愛買高仿A貨」！驚人內幕曝光了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀