陳凱倫罹癌「病床前跪拜失智母親」！吐真實心聲：不想有遺憾
童星出身、擁有3座廣播金鐘主持人獎的陳凱倫，去年罹患扁桃腺癌，發現病灶後立即開刀，目前病情穩定，持續治療中。昨（14）日是母親節，他在YouTube頻道分享與9旬高齡失智的母親合唱的影片，今（15）日更在臉書發文，表示：「真希望！時間就停留在母親節的午後。」也坦言不想等到失去了才有遺憾。
記者郭佩蓉/綜合報導
陳凱倫昨日在YouTube頻道發出影片，表示：「我曾經跟媽媽說過，我不想要有任何遺憾，所以不論是春節、或者是母親節，我都要親自向她跪拜磕頭，祝福媽媽平安、健康。」他今日則在臉書發文，表示今年的母親節，他與太太陪著高齡90歲「失智卧病」已久的媽媽，度過一整天清醒互動的佳節，「唱歌，禱告祝福，直到晚上離開前，我想再完成一個願，跪地為媽媽祈福，平安！健康！減輕她的病痛之苦！」
他接著說：「今年初的舊曆年，我剛開刀滿月，仍虛弱不堪；迫不及待年初一，就趕到醫院看我的母親，離去前，當下做了個決定，跪地嗑頭向媽媽祝福拜年。」他坦言自己從小童星演戲起家，骨子裡好強的個性，向來不把螢幕上的情緒帶回家裡，「很少向爸媽表達『我的愛』 」，一直到12年前，他經歷失去兒子陳銳涉刑案的痛苦煎熬後，開始改變自己，勇於表達對家人的愛，「跪在醫院病床前，對我的內心，是需要夠強大的勇氣？慶幸，現在我做到了！我不想，等到那天失去時，痛哭跪拜，為時已晚的遺憾…因為，我也是走在生死交關的路上」。
最後，他也表示雖然知道不可能，但心中還是希望時間就這樣停留在母親節的午後：「是多麼幸福，珍貴的時光！相信，有此經歷的朋友，您也心有戚戚焉…互相勉勵！給自己加油！」影片及貼文曝光後，網友們也紛紛留言：「愛要及時、愛要勇敢說出來，媽媽都能感受到，妳感動所有人，很棒了凱倫哥」、「你真孝順，加油喔，您的母親都能感受到的。」