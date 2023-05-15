特企／2023年全台自慰行為調查　六都「這縣市」女性次數居冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
該調查顯示，全台民眾平均一星期自慰3.61次，男性4.45次，女性2.77次，六都之中最常自慰的是桃園人，一星期自慰4.48次，其次為台南3.75次，台北3.68次，高雄3.67次，新北3.65次，台中3.55次。
用性別來區分，六都之中仍桃園男性最常自慰，一星期5.25次，其次為台北4.72次，新北4.68次，高雄4.58次，台南4.56次，台中4.52次，代表北部男性比南部男性較常自慰，但是女性自慰次數雖仍是桃園一星期3.71次居冠，其次台南2.94次，高雄2.76次，台北2.64，新北2.62次，台中2.58次，代表南部女性比北部女性較常自慰，至於台中無論男女的自慰次數都是六都之末。
根據調查，單身男女比較常自慰，平均一星期4.27次，其次有伴侶的3.54次，結婚的3.03次，用性別來區分，女性同樣是單身比較常自慰，一星期3.17次，其次有伴侶的2.74次，結婚的2.25次，男性也同樣是單身比較常自慰，一星期5.37次，其次有伴侶的4.34次，結婚的3.81次。
至於自慰年齡層，男女都集中在18歲至40歲，女性18至30歲佔67.3﹪，31至40歲佔22.5﹪，男性18至30歲佔51.8﹪，31至40歲佔31.4﹪，女性自慰原因最主要是滿足生理需求，佔53.7﹪，其次是情慾自主，尋求快感，性交無法達到的高潮，可經由自慰探索身體敏感部位得到滿足的佔21.9﹪，追求性愛養生佔13.6﹪，男性自慰原因最主要是滿足生理需求，佔66.7﹪，其次是追求性愛養生佔14.3﹪，情慾自主，尋求快感佔10.9﹪，男女比較可以發現女性比男性較重視情慾由我作主，自我享受高潮。
有趣的是，男女自慰用品大不同，男性喜歡用萬能的雙手滿足自己，佔48.98﹪，使用親密輔具飛機杯與自慰套佔45.82﹪，女性比較喜歡使用親密輔具按摩棒、跳蛋與吸吮享受高潮，佔67.3﹪，用雙手佔27.67﹪，但是無論使用親密輔具或雙手，81.14﹪女性與78.3﹪男性強調自慰能讓他們達到情慾滿足。
使用親密輔具自慰的民眾，大部分是到實體店購買，佔55.6%，因為能夠實際體驗親密輔具的感覺與使用方法，不怕踩雷，且親密顧問現場解答問題，提供溫馨有保障的個人化服務，其次35.3%網路選購，5.6%到24小時親密健康智能無人販售館，3.4%是朋友贈送。
用職業區分，機師最常自慰，一星期4.87次，其次公務人員4.35次，學生4.29次，教師4.08次，軍警消防4.07次，工程師4.02次，其他職業一星期自慰次數都在4次以下，餐飲業 3.97次，水電土木工程人員 3.85次，網紅3.75次，業務人員3.7次，廣告行銷企劃3.62次，律師3.5次，最少的是退休人員1.13次，至於待業3.98次。
對此，樹德科技大學人類性學研究所教授林燕卿表示，這份問卷調查最大的價值在於證明自慰是男女日常生活都會做的事，絕非隱晦不能談，調查顯示，男性自慰次數比女性多，是因為外在環境與生理結構都較有利於男性開發自慰，男性生殖器外顯，從幼年起，雙手就常碰觸產生快感，進而影響長大後習慣用手自慰，到青春期射精達到愉悅最高點，男性由於很早就享有自慰高潮的經驗與印象，次數自然也就比開發自慰較晚的女性多。
林燕卿說，女性通常到大學，住在外地，比在家擁有更多的隱私空間，再加上交了男友，逐漸開始探索以往被視為女性禁忌的自慰，調查顯示，女性自慰目的，除滿足生理需求外，比男性更懂得自主尋求快感，這代表受到後現代主義影響的新世代女性，快速掙脫主流傳統思維的束縛，追求情慾自主與性愛自由，不但自慰，也上牛郎夜店或到國外旅遊來場浪漫異國性愛邂逅，「這當然代表女性自主意識覺醒的好現象。」
不過，林燕卿發現，女性自慰比較喜歡使用親密輔具，其實代表女性依然不夠主動，畢竟，親密輔具算是被動代替品，替代男性生殖器與身體，象徵女性仍在被動等待男人來滿足其情慾。但是性商診聊創辦人暨廣川醫院性福門診副主任柯玟卉有不同的解讀，因為市場上的女性親密輔具多數都是電動，且上天給女性天生的恩賜就是可以達到數次性高潮，經得起電動試煉，試過之後，就回不去了，再加上陰道高潮難於陰蒂高潮，與其被動等男性給予陰道高潮，倒不如自己主動用電動親密輔具來陰蒂高潮。
凱爾莎策略長方佩群表示，女性比男性喜歡使用親密輔具，是因為女性重視情慾過程身體與心理感受的細緻體驗，樂於嘗試不同輔具對不同敏感帶的探索，也更懂得自主選擇與善用親密輔具讓自己愉悅的重要。
柯玟卉強調，以女性性治療師的角色，她認可男性雙手萬能本該勝於使用親密輔具，因為基於性行為中男性肩負著延時與製爽的任務，所以男性自慰的重點不能只是快狠準射爽的獨樂樂，而是鍛鍊鍛鍊再鍛鍊期望與伴侶之間的眾樂樂。所以她提醒自慰次數最少的退休人員，就算經歷更年期等生理歷程，但是，性愛能夠養生，基於用進廢退，其實適當自慰可以鍛鍊健體，讓身心靈愉悅。
至於自慰次數最高的職業是機師，林燕卿強調，基於經驗法則推測，應該是機師在全球飛行，無法處處留情人，且時差疲憊，只能自慰滿足情慾。性商診聊創辦人暨廣川醫院性福門診主任陳建臨推測，基於性愛能紓壓，工作屬於高壓力的機師，無法在全球各地都能有性伴侶的情形下，可能藉由自慰紓壓，柯玟卉認為，性愛可以幫助睡眠，也許飽受時差之苦而難以成眠的機師，需要自慰助眠，公務人員因為過著單調無趣固定的朝九晚五生活，且較無經濟壓力，希望創造更多激情冒險的自慰方式來獲得性愛愉悅，可見性慾抒發對生活調劑非常重要。
調查顯示男女自慰都集中在18歲至40歲，林燕卿表示，因為這段年齡期是男女性慾與性功能最活躍的時期，自慰就較頻繁，至於單身比有伴侶與結婚較常自慰，她說這可以理解，因為單身性愛的機會有限，自慰是最方便又安全的方法，不過她也提醒，一般結婚與有伴侶的女性比男性容易有個迷思，認為結婚與交往之後，既然有她，男性就不該自慰，其實這個觀念不正確，因為有時彼此之間受時間、工作與情緒影響無法性愛，男性不想打擾女性，會用CP值較高的自慰來滿足自己，生為妻子與女友，不應苛責對方，「畢竟，自慰與結婚戀愛都能共存。」
陳建臨表示，從他實際協助的案例發現，結婚與有伴侶的男性比女性較能正向看待對方自慰，不過，有趣的是，男性比較不在意女性用手自慰，當他們知道妻子或女友自慰，都樂觀說非常棒，勇於追求情慾自主，但是如果用親密輔具自慰，他們就比較介意不高興，「因為男人覺得親密輔具比較強，倍感威脅。」
柯玟卉建議，民眾無須覺得自慰會威脅破壞自己的婚姻或愛情，其實結婚或有伴侶都可以自慰，不但能夠鍛鍊性功能，也能在對方面前表演自慰，增添親密情趣。