助攻數位健康成新兆元產業！鄭文燦：醫療半導體優勢

（中央社記者張璦台北15日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，數位健康從基本的穿戴式裝置到影像醫學、細胞治療等都可運用，台灣可發揮醫療、資通訊半導體2大優勢，壯大數位健康及相關領域發展，未來可望成為新兆元產業。
鄭文燦今天出席「數位健康新未來關鍵趨勢論壇」發表致詞時指出，「生技醫藥產業發展條例」立法超過10年，上一輪修正將再生醫學、精準醫學、數位醫學納入，作為下一階段推動重點；透過累積大數據、運用AI技術分析，可望讓醫學診斷及形成治療方案速度更快，未來相當具有發展性。
鄭文燦表示，數位健康從基本的穿戴式裝置到影像醫學、細胞治療等都用得到，在這方面，台灣可發揮在醫療跟資通訊半導體2種優勢，加乘、壯大數位健康領域，「產值不會只有（新台幣）6000億元，未來也是一個兆元產業」。
他進一步指出，現在生技產業產值總體已達7000億元左右，如果加上數位健康這一區塊，「應該會更多」，一般人的數位健康管理、智慧醫院的各種高階治療方案導入，皆可運用。
鄭文燦表示，生技產業不可能包山包海全面投資，應聚焦出關鍵領域，盡量形成重點投資方向，讓有限科研資源精準投入；同時，也希望多提供驗證場域，食藥署未來在產業申請許可上，應有多一點產業輔導的思維。（編輯：林克倫）1120515