「挖呀挖正妹老師」粉絲破700萬　爆紅遭醜化本人124字回應了

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影片3天收穫31.7萬個讚、超過3.1萬則留言。中國粉絲紛紛留言，「顏值即王道，但傾向性也十分明顯，每次影片都是最扛打的側顏」、「黃老師，現在我去投胎，你等我」、「黃老師我來了，有愛的老師，誰不喜歡那才是傻子」、「怎麽看怎麽喜歡，同感的舉手」、「確實不錯，但漂亮是火的原因」「喜歡她的笑容和清澈的眼神」。
面對近期負面傳聞不斷，黃老師的學生媽媽也跳出來護航，留言說「我是黃老師學生的家長，我是媽媽，我一女的就喜歡黃老師治癒的笑容、清澈的眼神，這就是最適合孩子的好老師！現實中的黃老師就是又美又有愛！黃老師，請繼續發光，不要在意黑粉說什麼。」黃老師則親自回應學生家長說「愛你樂樂媽」。
「挖呀挖老師」也正面回應負評說，「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。
粉絲也留言鼓勵說「做自己，不要在乎別人說什麼」、「這個姊姊好漂亮」、「黃老師期待你再次直播」、「這是最美老師，用心教育我們的孩子」、「沒火就看過你戶外直播，加油！」、「加油，自己開心就行，其次都是其次」。