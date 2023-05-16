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「挖呀挖正妹老師」粉絲破700萬　爆紅遭醜化本人124字回應了

▲挖呀挖正妹老師素顏錄製歌曲的影片被公開，讓不少粉絲有失戀的感覺。對此，本人親自回應了。（圖／翻攝微博）
▲挖呀挖正妹老師素顏錄製歌曲的影片被公開，讓不少粉絲有失戀的感覺。對此，本人親自回應了。（圖／翻攝微博）

記者徐銘穗/綜合報導

中國湖北黃姓幼教老師在抖音教孩童唱《小小花園》，因清新顏值加上「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」的洗腦歌詞一夕走紅，被封為「挖呀挖老師」，3場直播的斗內金額就賺了200萬人民幣（約新台幣885萬），粉絲更突破700萬。不過黃老師走紅後，也爆出她整容和過度修圖的負面傳聞，甚至流出笑起來露牙齦的素顏照，讓不少粉絲感到「失戀了」。對此，她本人也親自回應了。

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「挖呀挖老師」13日發布新兒歌《太陽高照花兒在笑》教唱影片，歌詞反覆唱「太陽高照，花兒在笑，跟我做操，還蹦蹦跳。拍一拍，我每天早上起得早，我永遠不會老」，簡單好記的歌詞小朋友也琅琅上口。

▲黃老師第一次開直播，就賺超過200萬台幣，讓她果斷絕定辭去幼兒園工作。（圖／翻攝微博）
▲黃老師第一次開直播，就賺超過200萬台幣。（圖／翻攝微博）
影片3天收穫31.7萬個讚、超過3.1萬則留言。中國粉絲紛紛留言，「顏值即王道，但傾向性也十分明顯，每次影片都是最扛打的側顏」、「黃老師，現在我去投胎，你等我」、「黃老師我來了，有愛的老師，誰不喜歡那才是傻子」、「怎麽看怎麽喜歡，同感的舉手」、「確實不錯，但漂亮是火的原因」「喜歡她的笑容和清澈的眼神」。

面對近期負面傳聞不斷，黃老師的學生媽媽也跳出來護航，留言說「我是黃老師學生的家長，我是媽媽，我一女的就喜歡黃老師治癒的笑容、清澈的眼神，這就是最適合孩子的好老師！現實中的黃老師就是又美又有愛！黃老師，請繼續發光，不要在意黑粉說什麼。」黃老師則親自回應學生家長說「愛你樂樂媽」。

▲「挖呀挖老師」粉絲突破700萬，對於負面批評，本人回應說「不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。（翻攝自抖音@音樂老師花開富貴）
▲「挖呀挖老師」粉絲突破700萬，對於負面批評，本人高EQ回應了。（圖／翻攝抖音@音樂老師花開富貴）
「挖呀挖老師」也正面回應負評說，「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

粉絲也留言鼓勵說「做自己，不要在乎別人說什麼」、「這個姊姊好漂亮」、「黃老師期待你再次直播」、「這是最美老師，用心教育我們的孩子」、「沒火就看過你戶外直播，加油！」、「加油，自己開心就行，其次都是其次」。

▲「挖呀挖老師」黃老師的側顏與清澈眼神，擄獲眾多粉絲的心。（翻攝自抖音@音樂老師花開富貴）
▲「挖呀挖老師」黃老師的側顏與清澈眼神，擄獲眾多粉絲的心。（圖／翻攝抖音@音樂老師花開富貴）

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