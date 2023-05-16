喝水「宛如刀割」　扁桃腺周圍膿瘍惹禍

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亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師蔡慶諭表示，喉痛是上呼吸道感染的症狀之一，造成喉嘴痛的原因以感染發炎為最常見，依部位及嚴重程度區分，輕者包括鼻咽炎、咽喉炎、扁桃腺炎，嚴重者則有會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍等，許多民眾可能對喉嚨痛不以為意，但後者若輕忽甚至置之不理，則可能會有生命危險。
蔡慶諭指出，林姓患者本身並無慢性病史，不過到門診時，因喉痛導致幾乎無法流暢描述症狀，僅表示喉嘴痛了五天，期間有問歇性發燒，原本以為只是小感冒，便到藥局買成藥服用，然而症狀沒有好轉，反倒出現說話含糊不清及喘不過氣症狀，他苦笑說「現在連喝一口水都得痛到分三次才能吞下去」。
於是先安排理學檢查，發現病患張口困難，且疼痛以單側為主，內視鏡檢查右側扁桃腺已有化膿情形，扁桃腺周圍組織如軟顎、側咽壁都嚴重腫脹，連懸壅垂都被推移至對側，因此確診為「右側扁桃腺周圍濃瘍」，抽血檢查結果也有敗血症跡象，於是安排病人住院接受膿瘍切開引流手術，經給予抗生素及輸液治療後，順利在五天後康復出院。
蔡慶諭提醒，「扁桃腺周圍膿瘍」是細菌感染所致，主要是扁桃腺周圍的小唾液腺發炎化膿，因積膿無法排出而導致周圍軟組織腫大，除了會有喉嘴痛、發燒、張口困難、吞嚥困難或說話時含糊不清等表現外，若未及時治療，膿瘍會向其他深頸部潛在空間擴展，甚至向下到縱膈腔影響到心臟造成致命危險。
蔡慶諭也提醒，除了給藥、切開引流，一般也會將抽取出的膿汁進行細菌培養，以利後續調整抗生素，此外，有別於常見的扁桃腺發炎，扁桃腺周圍膿瘍造成的喉嚨痛多為單側，也較容易造成張口困難，只要能提早發覺症狀，盡快就醫，多半能在數日內恢復正常，民眾切莫輕忽喉嚨痛，以免演變致命危機。