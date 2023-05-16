國際競賽D&AD鉛筆裡藏台灣水果！台科大團隊獲iF設計獎

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台科大表示，D&AD每年獲獎作品都會於東京、巴黎、上海、墨爾本等城市巡迴展覽，卻從來沒有來過台灣。因此這次「D&AD台灣展」主視覺的設計概念，就是要揭開D&AD的神秘面紗，由李根在發想，設計所同學杜浩瑋執行，將D&AD的5種獎項，「木鉛筆獎」、「石墨鉛筆獎」、「黃鉛筆獎」、「黑鉛筆獎」、「白鉛筆獎」，一一剖開，並在鉛筆內放入台灣水果。
李根在分享，在「切開鉛筆」的時候，第一刀是很容易的，可以直觀地垂直剖開，但後續要怎麼去切割，就需要更多創意的發想，並用不同的角度多方嘗試。而這些「剖開的鉛筆」除了在海報上呈現，也落實在展覽的各方面，如展廳的設計讓觀展者像是進入鉛筆裡，在開幕儀式中，他們也特地訂製一個鉛筆形狀的蛋糕，給大家切開。
2021年「李根在設計實驗室」在台科大「台灣建築科技中心」的支持下，首次引進D&AD的獲獎作品巡迴展，讓台灣學生及設計師不是只能遠端觀賞螢幕上扁平的圖像，而是能真的摸到、看到實體的作品。
李根在說明，D&AD以對品質要求著稱，每年只會有5%的作品被提名，在國際上頗負盛名，2012年蘋果設計團隊獲獎後，一向保密又低調的他們全員飛到倫敦領獎，史無前例集體公開亮相，該競賽的重要度從中就可見一斑。
李根在多年致力於引入國外展覽，除了2021年、2022年均有舉行D&AD台灣展，2020年就曾與台灣建築科技中心執行長江維華教授、建築系邱奕旭教授共同推動與德國威瑪包浩斯大學共同合作舉辦「包浩斯百年工作坊與展覽」 。
李根在認為，引進國外展覽的意義除了讓台灣看見他國的創新，也是讓國際看見台灣設計圈的能量。他分享，去年D&AD台灣參賽者是是60年來最多，也是入圍件數最多，更有設計團隊獲得了黃鉛筆獎，是台灣作品在該競賽中的第2支黃鉛筆，未來，他將繼續透過引進更多國際級的展覽，讓台灣的設計師能看見世界來自各處的創意、尋找讓自己被看見的方法。