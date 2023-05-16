缺水危機擴大？鄭明典：今年梅雨異常少 解渴要等到「這時候」
雖然進入5月梅雨季後，台灣有受到幾波鋒面帶來降雨，不過實際的雨量卻仍無法替水庫解渴，還是需要降雨較劇烈的梅雨幫忙，氣象專家賈新興表示，目前來看，可能要等到5月底至6月初南方系統建立，以及6/10後，環境才有利「典型梅雨」的建立，中央氣象局局長鄭明典更表示，在統計上，今年是「梅雨異常年」。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，觀察展期資料發現，本週四（5/18）開始鋒面接近，各地有局部短暫陣雨，雲林以北沿海局部地區雨勢較大，但鋒面影響到週六（5/20）結束後，一直到下週五（5/26）雖然還有鋒面，但降雨情況都不太顯著，直到5/27至6/2，降雨的情形才慢慢較明顯。
賈新興接著說，6/3至6/9，台灣南邊的水氣較為增加，6/10至6/16台灣上空水氣明顯許多，屆時可能就是梅雨鋒面能帶來較多雨水的時刻。鄭明典也分享圖表說明，藍線是「季風指標」，紅色線是「環流指標」，當兩者都轉為正值，大約就是台灣入梅的時段，但今年南海夏季風指標異常的弱，環流指標方面，雖然梅雨鋒面斷斷續續，但組織性很弱，在統計上來說，今年算是梅雨異常年。
而今年梅雨較晚報到，主要仍是西南季風建立較晚，中央氣象局指出，今年的梅雨情況與2016年相當類似，當年於直到「5月第5候」，大尺度水氣輸送帶才完整建立，但因輸送帶位置偏南，直到「6月第3候」受到西南氣流影響，台灣才出現全島性的顯著降雨，提醒民眾仍要持續節約用水，珍惜水資源。