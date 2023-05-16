長榮線上旅展開跑！住宿券每人不到1500元 台北喜來登住房買1送1
長榮酒店自5月17日起至5月31日推出春季線上旅展，六館通用聯合住宿券每張3,299元，購買20張套票組再享88折，激省7,980元，等於每張只要2,900元，每人不到1500元就能入住。台北喜來登、台北寒舍艾美於5月12日至5月26日、寒舍艾麗酒店自5月15日至5月31日接連推出「線上旅展」，包含餐券與住宿券各式優惠，台北喜來登甚至有「買一晚送一晚」再送雙人自助早餐，每張9,999元，等於下殺32折。
記者葉盛耀/綜合報導
長榮酒店的聯合住宿券適用於全台6家長榮酒店，且商品組合多樣化，雙人微旅行或闔家出遊都能使用，1張住宿券即可雙人平日入住長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）一泊一食優惠。使用2張住宿券，可以享有平日入住長榮桂冠酒店（台北）豪華家庭套房、長榮桂冠酒店（台中）闔家套房、長榮文苑酒店（嘉義）高級家庭房四人一泊一食優惠，或是長榮桂冠酒店（基隆）三人家庭房一泊二食優惠，又或者是到長榮文苑酒店（嘉義）南院景豪華客房、台糖長榮酒店（台南）經典套房享受雙人一泊二食優惠。
3張住宿券則入住長榮鳳凰酒店（礁溪），體驗平日高級洋式客房一泊二食服務。今年長榮酒店首次祭出電子票券，消費者至酒店現場登入官網會員，開啟票券專屬QR CODE，即可購買，電子票券更可轉贈。
台北喜來登、台北寒舍艾美則是於5月12日至5月26日、寒舍艾麗酒店自5月15日至5月31日接連推出「線上旅展」，產品囊括台北喜來登「十二廚」及台北寒舍艾美「探索廚房」、寒舍艾麗LA FARFALLA義式餐廳等人氣餐廳，餐券優惠最低78折起。住宿券方面，最殺優惠是台北喜來登推出「買一晚送一晚」再送雙人自助早餐，每張9,999元，等於下殺32折，可連續或分開住宿靈活使用。 寒舍艾麗酒店則推出「饗游一夏」精緻客房雙人住宿券，每張6,999元，入住期間再享2,999元餐飲抵用金，約34折。